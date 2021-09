El mediocampista argentino Javier Pastore fue presentado hoy en el Elche de España, luego de rescindir su contrato con la Roma de Italia, y anticipó que todavía le quedan "dos o tres" años de carrera en el máximo nivel. "Aquí se crea espectáculo y estoy feliz por eso, Tenía ganas de probar esta liga y de jugar en España. Este es un club con muchos argentinos que me han hablado bien del club y de la competición", manifestó Pastore en conferencia de prensa. El cordobés compartirá plantel con sus compatriotas Axel Werner, Darío Benedetto, Lucas Boyé, Guido Carrillo, Iván Marcone y Pablo Piatti

"Vengo de clubes con aspiraciones de ganar títulos o jugar la Champions, pero mi mentalidad es ganadora. Estar entre los primeros diez sería muy lindo", añadió. Además, señaló: "Me gusta ser protagonista y estar en contacto con la pelota, pero me adaptaré a lo que el equipo necesite. Deportivamente hablando, vuelvo un poco a mis primeros pasos por Europa y eso me gusta, espero que pase un poco lo mismo, que pueda tener grandes actuaciones y voy a trabajar por eso" De esta manera, el volante suma un equipo más a sus 32 años, luego de sus pasos por Talleres de Córdoba, Huracán (2007-2009), Palermo de Italia (2009-2011), Paris Saint Germain de Francia (2011-2018) y Roma (2018-2021). FG/AMR NA