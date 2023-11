Javier Irureta, histórico entrenador español de Deportivo La Coruña que tuvo a su cargo a Lionel Scaloni, se mostró sorprendido por poner éste en duda su continuidad al frente de la selección argentina tras el histórico triunfo albiceleste en el Maracaná por 1 a 0 sobre Brasil.

"Escuchar a Scaloni poner en duda su continuidad como entrenador de Argentina me provocó sorpresa. Le dio un orden y un sello propio muy importante al equipo que le permitió ganar nada menos que un Mundial", remarcó el legendario técnico español.

El técnico de aquél recordado "Súper Depor", que ganó 4 títulos (Liga, Copa del Rey y 2 Supercopa de Europa) con Scaloni en la formación titular y como habitual capitán.

"No creo que esté cansado, porque es joven y me da la impresión que va a reflexionar. No imagino a Lionel dejando el cargo como entrenador porque ha hecho mucho por la selección argentina", apreció.

"Lo que puedo aconsejarle es que tiene que pensar y reflexionar. Como es muy sensato, lo mejor que puede encontrar en estos momentos es seguir en la selección, y no sería lógico que abandone el cargo, porque acaba de ganar mucho, títulos y prestigio", concluyó Irureta, de 75 años.

Mientras tanto hoy trascendió que Scaloni no concurriría al sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 y en representación del cuerpo técnico asistiría solamente el preparador físico, Luis Martín, a ese acto que se llevará cabo el 7 de diciembre en Miami.

Sin embargo todavía no hay nada concreto al respecto y seguramente alguna charla previa o en la propia Miami podría modificar esa decisión que a modo de versión circuló hoy.

(Télam)