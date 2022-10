El seleccionado de rugby de Japón, que integrará el mismo grupo que Argentina en la Copa del Mundo de Francia 2023, perdió esta madrugada ante Nueva Zelanda por 38 a 31 (PT 21 a 17), en un encuentro jugado en Tokio ante 65.000 espectadores.

El test mach se celebró en el New Nacional Stadium de la capital nipona y los tantos de los All Blacks se concretaron con tries de Hoskins Sotutu, Caleb Clarke, Sevu Reece, Braydon Ennor y Brodie Retallick (quien fue expulsado a los 66 minutos), en tanto que Richie Mo'unga aporto cinco conversiones y un penal.

Para Japón sumaron tries Kazuki Himeno, Warner Dearns y Yutaka Nagare, mientras que Ryohei Yamasawa sumó un try, cuatro conversiones y un penal.

El equipo japonés integrará el Grupo D de la cita mundialista del año próximo junto a Argentina (jugarán el 8 de octubre próximo en Nantes), Inglaterra, Chile y Samoa.

Por su parte, Nueva Zelanda, tricampeón mundial formará parte del Grupo A con Francia (jugará el partido inaugural el 8 de setiembre en Stade de France, en París), Italia, Uruguay y Namibia.

Los All Blacks formaron con George Bower, Dane Coles y Nepo Laulala; Brodie Retallick y Tupou Vaa'i, Shannon Frizell, Sam Cane y Hoskins Sotutu; Finlay Christie y Richie Mo'unga; Caleb Clarke, Roger Tuivasa-Sheck, Braydon Ennor y Sevu Reece, Stephen Perofeta.

Japón lo hizo con Keita Inagaki, Atsushi Sakate y Jiwon Koo; Warner Dearns y Jack Cornelsen; Mitchel Leitch, Kazuki Himeno y Tevita Tatafu; Yutaka Nagare y Takuya Yamasawa; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura, Dylan Riley, Kotaro Matsushima y Ryohei Yamanaka. (Télam)