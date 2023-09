Japón, una selección emergente que en el pasado le ha dado un susto a más de un rival del Tier 1, venció hoy con dudas a Samoa por 28-22 en un partido correspondiente al Grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023 y espera en la última fecha a Los Pumas, que el sábado se medirán ante Chile

En la previa se trataba de un partido de dos equipos con un nivel parejo y el que jugara más metido se iba a terminar quedando con el resultado. Beneficiado por una expulsión de un rival samoano en el complemento, Japón logró quedarse con el score, pero sin mostrar un gran juego. De hecho, fueron los nipones quienes abrieron el tanteador mediante un buen try de su Pieter Labuschagne y a partir de ese momento dominaron el tanteador, pero nunca lograron escaparse demasiado y dejaron a Samoa con vida para intentar una remontada sobre el final del encuentro

Japón sentía igualmente que tenía todo dominado y pese a contar con un hombre de más no lograba mantener a raya a Samoa, que a falta de dos minutos llegó al try mediante su apertura Christian Leali’ifano y quedó seis puntos abajo, es decir que si metía otro try convenido podía ganar el partido

Pero el tiempo no le alcanzó al equipo oceánico y Japón, sufriendo, logró quedarse con una victoria que lo catapulta para pelearle mano a mano a Los Pumas la clasificación a los cuartos de final en el último partido de la fase de grupos de ambas selecciones. Formaciones y puntos del partido: Japón (28): 1- Keita Inagaki, 2- Shota Horie, 3- Jiwon Gu, 4- Jack Cornelsen, 5- Amato Fakatava, 6- Michael Leitch, 7- Pieter Labuschagne, 8- Kazuki Himeno (cap), 9, Yutaka Nagare, 10- Rikiya Matsuda, 11- Jone Naikabula- 12- Ryoto Nakamura, 13- Dylan Riley, 14- Kotaro Matsushima, 15- Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph Samoa (22): 1- James Lay, 2- Seilala Lam, 3- Paul Alo-Emile, 4- Chris Vui (cap), 5- Theo McFarland, 6- Taleni Junior Agaese Seu, 7- Fritz Lee, 8- Sa Jordan Taufua, 9- Jonathan Taumateine, 10- Christian Leali’ifano, 11- Ben Lam, 12- Alai D Angelo Leuila, 13- Tumua Manu, 14- Ed Fidow, 15- Duncan Paia aua. Entrenador: Seilala Mapusua Puntos del primer tiempo: 13´ y 32´ tries de Pieter Labuschagne y de Michael Leitch convertidos por Rikiya Matsuda (JPN), 25´ penal de Alai D´Angelo Leuila (SAM), 28´ penal de Rikiya Matsuda (JPN), 38´ try de Seilala Lam (SAM) Resultado parcial: Japón 17-8 Samoa Puntos del segundo tiempo: 9´ try de Kazuki Himeno (JPN), 16´ y 35´ penal esde Rikiya Matsuda (JPN), 25´ try de Duncan Paia aua convertido por Christian Leali’ifano (SAM), 38´ try de Christian Leali’ifano convertido por él mismo (SAM) Amonestados: PT, 32´ Jonathan Taumateine (SAM), 36´ Shota Horie (JPN) Expulsado: ST, 7´ Ben Lam (SAM) Cancha: Stadium de Toulouse Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica) Asistentes Ben O Keeffe (Nueva Zelanda) y Craig Evans (Gales) TMO: Marius Jonker (Sudáfrica) JPE/AMR NA