El jugador del Sparta Praga de República Checa Jakub Jankto comunicó en sus redes sociales que es homosexual mediante un video en el que expresa que no quiere esconderse más tiempo y recibió el apoyo de su club actual junto al Getafe, institución dueña de su pase. En un video de 44 segundos, el internacional checo hizo pública su orientación sexual luego de separarse de su esposa en estos días y de vinculaciones de la prensa con una nueva pareja lo cual estaba repercutiendo en su rendimiento en el equipo del danés Brian Priske. "Tengo familia, tengo amigos, tengo un trabajo, que trato de hacer lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalidad y pasión", fueron las primeras palabras que utilizó el mediocampista de 27 años en el comunicado donde expresó su deseo de "vida en libertad, sin temores, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor". Minutos después de la difusión del anuncio en las redes, el club praguense mostró su total apoyo al futbolista mediante Twitter declarando que: "habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás se refiere a su vida personal. No hay más comentarios. No más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa". Por su parte, el Getafe de España -club que cedió a Jankto al fútbol de República Checa- fue corto y conciso con su visión acerca del comunicado: "Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto" AMP/AMR NA