Las autoridades sanitarias de Italia adelantaron que no permitirán el ingreso de los aficionados ingleses que lleguen desde el Reino Unido para el partido del próximo sábado en Roma ante Ucrania, por los cuartos de final de la Eurocopa, en el marco de las normas para mitigar la propagación del coronavirus.

"Lo tengo claro: los aficionados ingleses no podrán venir a Italia a ver el partido con Ucrania el 3 de julio. Son cinco días de cuarentena, hay que respetar la norma. No podemos arriesgarnos. Si un aficionado inglés viaja hoy, no verá el partido. Lo mismo se aplicará a quienes viajaron ayer. Ningún aficionado inglés que llegue hoy a Italia podrá ir al estadio a ver el partido de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra y Ucrania", aseguró Andrea Costa, subsecretario de Salud.

Por su parte, la Federación de Fútbol británica advirtió a los hinchas ingleses que no se trasladen a Roma para ver el partido ante Ucrania: "No vayan a Roma; porque no podrán entrar al estadio ya que deberán cumplir con cinco días de aislamiento obligatorio al llegar desde el Reino Unido, además de contar con un PCR negativo", destaca el aviso publicado hoy por varios medios británicos.

Las autoridades de la federación adelantaron que no se venderán entradas para el partido en ninguna ciudad de Inglaterra y que solo podrán adquirirlas los residentes británicos en Italia, quienes podrán asistir al estadio Olímpico en Roma.

MIRÁ TAMBIÉN Compagnucci firma como segundo refuerzo de Newells

Actualmente se calcula que son unos 30.000 los ciudadanos británicos que viven en Italia. (Télam)