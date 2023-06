El seleccionado de Italia impuso esta noche su jerarquía y avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20 de la Argentina, al derrotar en cuartos de final a su par de Colombia, por 3-1, en partido disputado en la ciudad de San Juan.

En el estadio del Bicentenario, ubicado al costado de la ruta Nacional 40, el conjunto ‘azzurro’ mostró contundencia para pegar primero y luego manejar el tanteador a voluntad, más allá de una arremetida colombiana que no surtió el efecto deseado.

El juvenil volante Césare Casadei (20 años), tal vez la máxima figura de este certamen ecuménico, abrió la cuenta a los 9m. del primer tiempo, mediante un cabezazo, luego de un tiro de esquina de Tommasso Baldanzi.

En la segunda conquista italiana se invirtieron los roles y fue el pibe del Reading inglés el que habilitó al enganche del Empoli, que definió ante la salida del arquero Marquines (38m.). La jugada se había iniciado en un centro desde la izquierda de Giovane (luego lesionado).

Más allá del intento de querer revertir las cosas, el representativo sudamericano sufrió un golpe letal en el comienzo del segundo período. Porque no iba siquiera un minuto, cuando Baldanzi desbordó por derecha y mandó centro atrás que fue conectado, mediante un tacazo, por el delantero Francesco Espósito, juvenil atacante del Inter.

A los 3m. descontó Colombia, con un disparo desde fuera del área del centrocampista Jhojan Torres.

De allí hasta el final, los dirigidos por el DT Héctor Cárdenas mantuvieron un estéril dominio territorial, sin poder generar zozobras a la valla ‘azzurra’.

Italia jugará en una de las semifinales con Israel, que hoy -a primera hora- sorprendió a Brasil, al ganarle por 3-2, en un atractivo encuentro que se definió en tiempo suplementario y que también se disputó en San Juan.

Mañana continuarán los cruces de cuartos de final, con dos encuentros que se desarrollarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Desde las 14.30 jugarán Nigeria (que dejó en el camino a la Argentina)-Corea del Sur, mientras que a las 18.00 lo harán Uruguay y Estados Unidos, uno de los favoritos a quedarse con el título.

-Síntesis-

Colombia: Luis Marquines; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Alvarez y Andrés Salazar; Jhojan Torres y Gustavo Puerta; Alexis Castillo, Yaser Asprilla y Oscar Cortés; Tomás Angel. DT: Héctor Cárdenas.

Italia: Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino y Riccardo Turicchia; Samuel Giovane, Mateo Prati y Césare Casadei; Tommasso Baldanzi; Giuseppe Ambrosino y Francesco Espósito. DT: Carmine Nunziata.

Goles en el primer tiempo: 9m. Casadei (I); 38m. Baldanzi (I)

Goles en el segundo tiempo: 1m. Espósito (I); 3m. Torres (C)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Devan Tantón por Ocampo y Daniel Luna por Castillo (C), 14m. Luca Lipani por Giovane (I); 23m. Jorge Cabezas por J. Torres (C) y Daniele Montevago por Ambrosino (I); 38m. Juan Castilla por Angel (C); 46m. Miguel Monsalve por Cortés (C), 50m. Duccio Degli Innocenti por Baldanzi y Alessandro Fontanarosa por Espósito (I)

Amonestados: Casadei, Montevago, Prati, Degli Innocenti (I) Mantilla, Cabezas, Puerta, Salazar (C).

Estadio: Del Bicentenario (San Juan)

Arbitro: Salman Ahmad Falahi (Qatar). (Télam)