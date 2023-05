Italia superó 2 a 1 a Inglaterra con un penal discutido sobre el final del partido, y así logró el pasaporte a los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Colombia.

Los goles fueron anotados por Tomasso Baldanzi y Alfine Devine en la primera parte, y Césare Casadei sobre el final del partido, ante la presencia de 12.832 espectadores

Ambos seleccionados se repartieron el protagonismo en el primer tiempo en el “Diego Maradona” y no se sacaron ventaja. Empezó mejor el equipo azurro y así se puso en ventaja a los 8 minutos con una buena jugada que terminó en centro desde la izquierda de Turicchia y entró por el medio en posición de 9 Baldanzi para definir con un toque de primera a la izquierda del arquero que no llegó a desviar.

Inglaterra reaccionó rápido y a los 15 Devine, su mejor jugador, estrelló un remate en el travesaño. Baldanzi pudo aumentar pero su remate fue controlado por Cox.

A los 31 el conjunto inglés, muy fustigado por el público argentino, llegó a la igualdad en una jugada construída por izquierda, centro al primer palo y Devine en un excelente anticipo ofensivo le abrió el pie para concretar la igualdad ante un Desplanches que nada pudo hacer.

El segundo tiempo mostró a una selección italiana más decidida a buscar el triunfo pero sin profundidad ni claridad en el último pase, mientras que Inglaterra nunca pudo sacar una réplica peligrosa. A partir de los 20 todo resultó parejo y con escasas oportunidades de gol. Tuvo una Italia a través de su capitán Casadie y una Inglaterra que no pudo definir Scarlett.

El trámite del juego pareció que se iba a tiempo suplementario hasta que en el minuto 40 un remate italiano rebota en Quansah. El juez brasileño marcó tiro de esquina pero el VAR lo advierte de una posible mano y luego de revisarla decidió cobrar penal. EL capitán Cesare Casadei remató fuerte y alto a la derecha de Cox que eligió el otro palo, y así la azurra se abrazó a la clasificación a los cuartos de final.

Inglaterra: Matthew Cox; Jarell Quansah, Bashir Humphreys, Ronnie Edwards; Brokke Norton-Cuffy, Alex Scott, Alfine Devine y Harvey Vale; Mateo Joseph, Dane Scarlett y Camey Chukwuemeka. DT: Ian Foster.

Italia: Sebastiano Desplanches; Riccardo Turicchia, Mattia Zanotti, Gabriele Guarino y Alessandro Fontanarosa; Matteo Prati, Giacomo Faticanti, Cesare Casadei y Tommaso Baldanzi; Giuseppe Ambrosino y Francesco Espósito. DT: Camine Nunziata.

Goles en el primer tiempo: 8 minutos Tommaso Baldanzi (IT) y 24 minutos Alfine Devine (IN).

Gol en el segundo tiempo: 41 minutos Cesare Casadei (IT) (penal).

Cambios en el segundo tiempo: 18 minutos, Darko Gjabi por Joseph (IN) y Daniel Oyegoke por Norton-Cuffy (IN) 29 minutos Daniele Montevago por Ambrosino (IT), 45+2 minutos Filippo Fiumano por Espósito (IT), Samuel Giovane por Baldanzi (IT), 45+6m. minutos Liam Delap por Quansah (IN), 45+8 minutos Callum Doyle por Humphreys (IN) y Samuel Edozie por Vale (IN).

Amonestados: Alessandro Fontanarosa (IT) y Jarell Quansah (IN).

Árbitro: Ramón Abatti Abel (Brasil)

Estadio Ciudad de La Plata “Diego Maradona”.

