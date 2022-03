El base Kyrie Irving colaboró esta noche con 60 tantos, la máxima puntuación de su carrera, a la aplastante victoria de Brooklyn Nets (36-33) sobre el local Orlando Magic (18-52), por 150-108, en partido correspondiente a la fase regular de la NBA de básquetbol en los Estados Unidos.

En el Amway Center de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, el equipo visitante consumó un claro éxito, con la siguiente progresión: 48-30, 86-56, 116-89 y 150-108.

El perimetral Irving, de 29 años y reconocido militante antivacuna de coronavirus, exhibió su mejor producción anotadora, con una marca que incluyó aciertos en 20-31 de los lanzamientos al aro que ejecutó.

El jugador nacido en Australia (ex Boston Celtics) encestó 12-19 en dobles, 8-12 en triples y 12-13 en libres. Además, el basquetbolista que no puede actuar en el estado de Nueva York por no estar vacunado contra la COVID-19 contribuyó a su labor con 6 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos en los 35 minutos que estuvo en cancha.

A raíz de que Irving se mostró con sus compañeros en vestuarios (cuando no está permitido ingresar al recinto, por no estar inoculado) el pasado domingo en el triunfo sobre New York Knicks en el clásico (110-107), la franquicia de Brooklyn recibió una multa de 50 mil dólares.

El astro Kevin Durant, por su parte, colaboró con 19 puntos, 7 pases gol y 5 rebotes a la causa de los Nets, que figuran en la octava colocación en la división Este.

En los Magic, que están últimos en la Conferencia Este, lo mejor lo aportó el base Anthony Cole, con un saldo de 19 tantos, 7 asistencias y 4 rebotes. (Télam)