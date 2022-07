El seleccionado de Irlanda volvió a vencer a Nueva Zelanda, por 32 a 22 (PT 22-3), y se adjudicó la serie de tres test jugados por ambos equipos en el país oceánico, logrando históricos resultados ya que nunca había superado de visitante a los All Blacks.

El partido se jugó en el Sky Stadium de la ciudad de Wellington y previamente Nueva Zelanda había ganado por 42-19 en Auckland, los británicos triunfaron la semana pasada en Dunedin por 23 a 12 y hoy vencieron en Wellington quedándose con la serie.

Para Irlanda marcaron tries Josh Van der Flier, Hugo Keenan, Robbie Henshaw y Rob Herring, mientras que Jhonny Sexton sumó tres conversiones y dos penales, señaló NewsHub.

Para los All Blacks, tricampeones mundiales, sumaron tries Ardie Savea, Akira Ioane y Will Jordan tries; mientras que Jordie Barrett sumó dos conversiones y un penal.

Irlanda jugó un primer tiempo soberbio y sacó una ventaja de 19 puntos que finalmente el poderoso equipo oceánico no pudo equilibrar pese a marcar tres tries en la segunda etapa.

"Estamos destrozados. No tuvimos la actuación que queríamos, pero no podemos quitarle nada a Irlanda. Fueron demasiado buenos esta noche. Gran respeto por Irlanda, tuvieron clase y merecieron la victoria esta noche" dijo el capitán del local Sam Cane.

Por su parte el wing irlandés James Lowe expreso su alegría señalado "Todavía no asimilé todo esto. Un resultado así, dos triunfos en Nueva Zelanda, ¿Quién lo hubiera pensado?". (Télam)