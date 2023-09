El mítico Stade de France de Saint-Dennis fue testigo de una "final anticipada" en el Mundial de Rugby Francia 2023 en la que Irlanda superó a Sudáfrica por 13 a 8. Los medios internacionales hablaron mucho sobre este encuentro debido a que Irlanda y Sudáfrica se encuentran encumbrados en el ranking mundial que elabora World Rugby y había promeso de un duelo en el que se sacarían chispas en la capital francesa. De movida ambas selecciones demostraron que jugarían fuerte con su pack de forwards y que no regalarían nada. En ese contexto el primer tiempo fue bastante chato y terminó 7-3 en favor de Irlanda que llegó al try con su wing Mack Hansen. Ya en el complemento los sudafricanos despertaron con un try de Cheslin Kolbe, aunque los pateadores irlandeses Johnny Sexton y el ingresado Jack Crowley estuvieron certeros con los envíos a los palos y terminaron anotando dos penales que fueron decisivos. La frutilla del postre llegó con un férrea defensa de Irlanda en un scrum, con la que le bajó la persiana al encuentro y se quedó con la victoria por 13-8.. Formaciones y puntos del partido . Sudáfrica (8): 1- Steven Kitshoff, 2- Mbongeni Mbonambi, 3- Frans Malherbe, 4- Eben Etzebeth, 5- Franco Mostert, 6- Siya Kolisi (cap), 7- Pieter-Steph Du Toit, 8- Jasper Wiese, 9- Faf de Klerk, 10- Manie Libbok, 11- Cheslin Kolbe, 12- Damian de Allende, 13- Jesse Kriel, 14- Kurt-Lee Arendse, 15- Damian Willemse.Entrenador: Jacques Nienaber.. Irlanda (13): 1- Andrew Porter, 2- Ronan Kelleher, 3- Tadhg Furlong, 4- Tadhg Beirne, 5- James Ryan, 6- Peter O’Mahony, 7- Josh van der Flier, 8- Caelan Doris, 9- Jamison Gibson-Park, 10- Johnny Sexton, 11- James Lowe, 12- Bundee Aki, 13- Garry Ringrose, 14- Mack Hansen, 15- Hugo Keenan.Entrenador: Andy Farrell..PUNTOS del primer tiempo: 5’ penal de Manie Libbok (SUD), 32’ try de Mack Hansen convertido por Johnny Sexton (IRE).Resultado parcial: Sudáfrica 3-7 Irlanda.Puntos del segundo tiempo: 10’ try de Cheslin Kolbe (SUD), 18’ penal de Johnny Sexton (IRE) y 37´ penal de Jack Crowley (IRE).Cancha: Stade de France, Saint-Denis.Árbitro: Ben O´Keeffe JPE/MAC NA