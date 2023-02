El seleccionado de Irlanda derrotó hoy, abultadamente con punto bonus, a su par de Gales por 34-10, en el encuentro inaugural de la 24ta. edición del torneo de las Seis Naciones de Rugby.

El partido se jugó en el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, y al término de la primera parte Irlanda se imponía categóricamente por 27-3.

Irlanda, primero en el ranking oficial de la World Rugby, justificó su holgado triunfo con un primer tiempo electrizante en el que marcó tres tries obtenidos por Caelan Doris, James Ryan y James Lowe.

En la parte complementaria, Irlanda mantuvo la ventaja pese al dominio de Gales, que consiguió su única conquista por intermedio del try marcado por Liam Wiians, mientras que Josh van der Flier anotó un nuevo try para los irlandeses.

Las claves del triunfo de Irlanda estuvieron en la capacidad de definición para marcar cuatro tries y una solidez en defensa que le alcanzó para empezar el torneo Seis Naciones como firme candidato junto al actual campeón Francia.

El sábado próximo Irlanda recibirá en Dublin a Francia, mientras que Gales visitará en Edimburgo a Escocia, partidos correspondientes a la segunda fecha del torneo Seis Naciones.

Síntesis:

Gales: Liam Williams; Josh Adams, George North, Joe Hawkins y Rio Dyer; Dan Biggar y Tomos Williams; Taulupe Faletau, Justin Tipuric y Jac Morgan; Alun Wyn Jones y Adam Beard; Tomas Francis, Ken Owens (capitan) y Gareth Thomas. Entrenador: Warren Gatland.

Ingresaron: Scott Baldwin, Rhys Carre, Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Tommy Reffell, Rhys Webb, Owen Williams, Alex Cuthbert.

Irlanda: Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Stuart McCloskey y James Lowe; Johnny Sexton (capitán) y Jamison Gibson-Park; Caelan Doris, Josh van der Flier y Peter O'Mahony; James Ryan y Tadhg Beirne; Finlay Bealham, Dan Sheehan y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell.

Ingresaron: Rob Herring, Cian Healy, Tom O'Toole, Iain Henderson, Jack Conan, Conor Murray, Ross Byrne, Bundee Aki.

Tantos en el primer tiempo: 3' try Doris convertido por Sexton (I), 9' try Ryan convertido por Sexton (I), 14' penal Biggar (G), 19' penal Sexton (I) 21' try Lowe convertido por Sexton (I) y 28' penal Sexton (I). Resultado parcial: Gales 3- Irlanda 27.

Tantos en el segundo tiempo: 6' try Liam Willians convertido por Biggar (G) y 32'try Van der Flier convertido por Sheenan (I). Resultado final: Gales 10- Irlanda 34

Amonestado en el segundo tiempo: 15' L. Willians (G)

Estadio: Principality Stadium (Cardiff).

Árbitro: Karl Dickson (Sudafrica).

(Télam)