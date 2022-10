El neerlandés Max Verstappen es el hombre del momento en la Fórmula 1. Con solo 25 años ya es bicampeón mundial, cortó con el reinado del británico Lewis Hamilton y posee una gran cantidad de récords. Pero generó preocupación entre los fanáticos al advertir que se podría retirar "en un par de años". En diálogo con el canal de deportes Sky Sports, Verstappen declaró: "No me veo conduciendo hasta que tenga 40 años porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la Fórmula Uno por un par de años más. Firmé hasta 2028". El nacido en Bélgica pero que representa a Países Bajos se consagró nuevamente campeón del mundo luego de imponerse en el GP de Japón el pasado 9 de octubre y asegurarse el título a falta de cuatro carreras por disputar (Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi)

Es que a lo largo de la temporada se mostró prácticamente imbatible: se quedó con 12 Grandes Premios sobre 18 corridos y también obtuvo otros dos podios, lo que le permitió llegar a la impresionante suma de 366 puntos (su más inmediato perseguidor es su compañero de equipo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, con 253). El año pasado, Verstappen se convirtió en el cuarto campeón mundial más joven en la historia, en el que fue uno de los finales de temporada más impresionantes en la historia de la Fórmula 1. En aquella ocasión, le ganó a Lewis Hamilton en un increíble mano a mano en el que lo superó en la última vuelta. De todas maneras, el neerlandés explicó que luego de su eventual retiro de la Fórmula 1 "probablemente intentaré hacer algunos tipos diferentes de carreras porque también es importante probar cosas diferentes. Realmente disfruto ser parte de este equipo durante mucho tiempo y espero que por mucho tiempo más". Desde su irrupción en la Fórmula 1, Verstappen no paró de romper récords. Con solo 17 años, 5 meses y 15 días, se convirtió en el piloto más joven en disputar un Gran Premio, al participar en la carrera de Australia. Solo dos semanas, en después, en el GP de Malasia, fue el más joven en sumar puntos. Pero los récords de Verstappen no terminan ahí. En el GP de España 2016, con 18 años, 7 meses y 15 días, no solo fue el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1, sino también en subir a un podio y en liderar un Gran Premio. NAG/SPC NA