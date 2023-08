El delantero de Boca Darío "Pipa" Benedetto atraviesa un mal momento en la entidad que supo brillar, ya que al escándalo del último fin de semana con Nahuel Gallardo se le suma un magro nivel y una pésima conducta que afectó al seno del plantel. Dentro de las malas que sumó el ex Arsenal en el cruce ante Sarmiento de Junín (fue derrota 1 a 0 y le atajaron un penal), el atacante recibió un guiño por parte del árbitro Silvio Trucco, quien no lo mencionó en el informe pese a que lo trato de "limitado" y por arrojarle un golpe de puño a Gallardo en la gresca entre jugadores

Con esta noticia, la buena para Benedetto es que podrá estar en el duelo ante Tigre, pero la gran incógnita pasa por el entrenador Jorge Almirón, quien no tendría del todo claro retribuirle la confianza por su bajón futbolístico y porque perdió terreno en la consideración, una clara muestra de ello, es que el partido ante Racing (mañana a las 21.30), apostaría a una ofensiva con doble centrodelanteros y el "Pipa" no será de la partida. Almirón a lo largo de su carrera como director técnico se destacó por cambiar de piezas cuando fue necesario y dejó en claro -también- que nadie tiene un lugar ganado por "trayectoria" o "experiencia", y esto le juega totalmente en contra al delantero que en su primer paso por el "Xeneize" supo brillar y ostentar un nivel superlativo que le valió ser convocado a la Selección argentina y le abrió las puertas del fútbol de Europa. Pero poco quedó de esa imagen de Benedetto, luego de un magro paso por Olympique de Marsella en Francia y una olvidable experiencia por España en el Elche (club que es dueño su representante Cristian Bragarnik), el goleador pegó la vuelta a un Boca que ya no era el mismo que cuando se fue y aunque aportó algunos goles importantes -como el que le convirtió a River para enderezar el rumbo en la Liga Profesional 2022 que finalmente conquistaría el equipo-, la pólvora se mojó y no volvió a encender o al menos a funcionar como debía ser. Ese tanto al equipo que por aquel entonces dirigía Marcelo Gallardo, le dio respaldo entre los hinchas que ya dividían su opinión sobre el delantero que era noticia por su bajo rendimiento, que incluyó una nefasta noche ante Corinthians de Brasil por Copa Libertadores (erró dos penales) que determinó la eliminación de Boca en el certamen y, una serie de conflictos extra futbolísticos que incluyó una pelea pública con Agustín Almendra (hoy en Racing y con cruce mediático reciente) y críticas para el Consejo de Fútbol que tiene a Juan Román Riquelme a la cabeza junto a algunas leyendas de la entidad. El malestar con Benedetto dentro del plantel fue en aumento, primero por "quemar a un pibe" públicamente, y luego perdió la banca por parte de la dirigencia que no quedó bien parada en esa eliminación y posteriormente comenzó con una "limpieza de referentes" que incluyó la salida de Carlos Izquierdoz, quien apoyó al delantero. El altercado entre Almendra y Benedetto comenzó con otro protagonista: Sebastián Battaglia

El todavía entrenador de Boca intentó calmar la situación entre el mediocampista y un compañero en un entrenamiento, pero le respondió en malos términos enfrente de todo el plantel, la charla elevó la temperatura y el técnico decidió expulsarlo antes de tiempo de la práctica, para luego separarlo del plantel hasta nuevo aviso. Allí fue cuando el "Pipa" ingresó en la ecuación: "A la larga iba a pasar, no se aguantaba más

El plantel banca a muerte la decisión del entrenador, hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta

Esto había que sacarlo de raíz, los referentes hablamos con el técnico y estábamos todos en la misma línea: el jugador que no quiere sumar para Boca no sirve dentro del plantel

Más allá de que se juegue o no, uno siempre tiene que estar sumando y en este caso no era así. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta". Si bien Battaglia contaba con el apoyo de los jugadores e incluso Benedetto también, que el jugador lo haya hecho público no cayó para nada bien

Ya con Almendra en Racing, y ante la posibilidad de un cruce en Copa Libertadores, el delantero hablar del tema

"Nos cruzamos cuando él estuvo entrenando en Boca mientras se le terminaba el contrato y nos dábamos la mano. No hay ningún rencor. Son cosas que quedaron ahí. Él sabe lo que pasó, yo también y no hace falta aclarar absolutamente nada", expresó el delantero. En la otra vereda, el mediocampista fue mucho más explosivo y en un tono menos conciliador señaló: "La verdad es que yo ni lo saludaría. Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí"

Y fue a fondo: "Cómo no me va a molestar lo que dijo, si te sale a matar delante de todas las cámaras. Él mismo dijo que quedó como un buchón, para qué voy a hablar con un muchacho así". En las declaraciones de Almendra, hizo hincapié en "sus problemas personales" y ahí radicaría otra explicación de por qué Benedetto pasa por un delicado momento que lo afectó de lleno en lo deportivo: se habla de la separación de su mujer. Al parecer, el delantero se separó de Noelia Pons, quien tiene 28 años y es fanática Boca

Estaban juntos hacía un largo tiempo, pero una fuerte crisis parece haberles afectado. En ese entonces, el futbolista de 33 años volvió de una lesión muscular pero su rendimiento no fue el esperado ya que no lograba convertir y se lo notó impreciso. A este presente preocupante para el jugador, se le sumó la llegada de Miguel Merentiel y posteriormente la de Edinson Cavani, quienes serían los elegidos para buscar el pasaporte a las semifinales de la Copa Libertadores

Y en caso de que solo jugase uno, la idea de Almirón es clara: el ex Manchester United titular y su compañero de relevo entre los suplentes, lo que deja a Benedetto con poco protagonismo y una muestra fue ante Racing en la ida, que lo mandó al campo de juego faltando 60 segundos para el final. La relación con el entrenador no sería la mejor (por la perdida del lugar), con sus compañeros está tensa, y aquí toma más relevancia los dichos de Nahuel Gallardo el último fin de semana, cuando aseguró que los jugadores de Boca le pidieron al árbitro la expulsión. "Me dijo Trucco que parece que mismo los de Boca le dijeron que lo eche a Benedetto, que hizo todo el quilombo él. Será medio un estorbo en el plantel", aseguró el defensor de Sarmiento con pasado en River. "Fui a saludar a Lucas Blondel, de buena manera por el buen partido, y me niega el saludo. Quise decir algo, cosas que quedan adentro de la cancha, de por qué me negaba el saludo y ahí vino Benedetto, se metió en el medio a hacer quilombo. No se por qué, supongo que se quedó caliente del penal... Y tira una piña, empieza a repartir piñas", explicó Gallardo que terminó de hundir el mal presente del delantero.