El tenista español Rafael Nadal comenzó el año de la mejor manera posible ganando prácticamente todo lo que jugaba y lo cerró aún mejor, teniendo a su primer hijo junto a su esposa, Mery Perelló. "Lo que ocurrió hace unas semanas, ser papá por primera vez, te genera un cambio en tu vida y uno debe adaptarse a eso", comenzó Nadal al referirse a su hijo Rafael, y agregó: "Estoy más cansado, duermo menos y tengo una preocupación más, diferente a lo que viví en mi vida". El embarazo de Perelló no fue nada fácil y debió guardar reposo las últimas semanas de gestación. Al respecto, Nadal dijo: "Por suerte salió todo bien y esperamos disfrutar de esta nueva etapa de la vida". En lo referido a su carrera profesional, La Fiera de Manacor reconoció que "no sé de qué manera va a afectar en mi futuro, pero mi ilusión por seguir adelante está intacta". Otro de los temas que tocó el mallorquín durante la conferencia de prensa que se desarrolló en el Alto Palermo fue la aparición de Carlos Alcaraz, su compatriota que con solo 19 años se convirtió en el número 1 del mundo más joven de la historia. "Siempre hubo un relevo generacional. Ahora llegó Carlos (Alcaraz) que es un jugador muy diferente y aspira a ser de los mejores de la historia", comenzó Nadal, aunque subrayó: "Hay que dejarlo hacer su carrera. Es muy joven y lo está haciendo muy bien". Con solo 19 años, Alcaraz ya alcanzó el N°1 del mundo, ganó seis títulos e incluso ya se quedó con su primer Grand Slam al obtener el US Open 2022. Por último, Nadal confesó que lo pone muy feliz "tener a alguien tan bueno en nuestro país", mientras que no se consideró "nadie" para dar consejos: "Cada cual debe forjar su camino y vivir sus propias experiencias. Uno debe aprender de sus propias vivencias y de las cosas que ocurren". NGR/GAM NA