A pesar de que los encuentros entre Boca y River llevan 110 años de historia, desde su primer choque en 1913, el término Superclásico no se le acuñó a estos partidos sino hasta la década del `70, cuando el periodista Juan José Lujambio en una de sus transmisiones radiales llamó de esa manera al partido más importante del fútbol argentino. El primer Superclásico tuvo lugar el 24 de agosto de 1913, cuando Boca comenzó a disputar los encuentros de Primera División junto a River, que ya jugaba en la máxima categoría desde 1909

Este primer duelo terminó 2 a 1 a favor del "Millonario" en la cancha de Racing Club y fue el inicio de la rivalidad entre ambos equipos que compartían el barrio de La Boca. Pero a pesar de la historia de rivalidad entre ambos equipos, la cuál el periodista Juan José Lujambio bautizó como el Superclásico, no es considerado como el primer gran clásico de la historia, o también llamado el "Clásico de Clásicos" ya que hay otro partido de trascendencia que comenzó varios años antes, pero que no logró ganar el mismo nivel de importancia que un Boca-River: River vs. Racing. El primer partido entre ambos se dio el 22 de abril de 1906, siendo dos encuentros en los que ganó la "Academia" por 3 a 1 y por 3 a 2, respectivamente

Para Lujambio este choque es el "Clásico de Clásicos", por la longevidad entre ambos, pero el Boca vs. River es el Superclásico por lo que genera en el fútbol argentino en cada edición y la historia que tienen ambos equipos. FIG/GAM NA