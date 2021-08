La confirmación de la salida de Lionel Messi del Barcelona de España "debido a obstáculos económicos y estructurales" desconcertó a propios y extraños en el mundo del fútbol, dado que son los requisitos financieros que exigen la UEFA y la Liga española los que le pusieron fin al paso del astro argentino por el elenco catalán. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales", explicó la institución mediante el comunicado difundido hoy. Días atrás, en plenas negociaciones, el presidente Joan Laporta ya había deslizado las complejidades para sellar la renovación del rosarino. "Me gustaría decir que Leo se queda, pero en estos momentos no puedo porque estamos en el proceso de encontrar la mejor solución. Va bien encaminado. Es tema fair play, básicamente", dijo Laporta. La UEFA dispuso para todas las federaciones una especie de tope salarial, por lo que ninguna se puede pasar del número establecido, al tiempo que los equipos no pueden tener gastos de más de 100 millones de euros del monto que tengan como ingreso. Según explica la Liga en su sitio oficial, el "límite de coste de plantilla" es el "importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada" e incluye "el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo", además de "filiales, cantera y otras secciones". "Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador)", agrega. Laporta, por su parte, también señaló: "Querríamos más flexibilidad por parte de LaLiga, tal y como han hecho otras ligas, para que haya más fair play financiero y más posibilidades de incorporar algún fichaje más". Si se supera el tope, las sanciones comienzan con amonestaciones y culminan con la posible descalificación del elenco infractor -algo que ya sucedió en ocasiones pasadas-, por lo que la iniciativa de la UEFA y el control de LaLiga dejaron al Barcelona contra las cuerdas y lo obligaron a desprenderse de su máxima figura. FG/OM NA