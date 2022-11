Qatar, el país organizador, será la única selección debutante en este mundial, por lo que habrá que ver si su desempeño es propicio y logra superar la fase de grupos o si se queda en el camino. El siguiente es el detalle del desempeño de los elencos debutantes en los últimos cinco mundiales: Corea-Japón 2002 Senegal: el conjunto africano pisó fuerte en su primera participación en un Mundial. En el partido inaugural dieron el gran golpe tras vencer 1-0 a la última campeona, Francia. Luego de avanzar en la segunda ubicación en su grupo, por los empates contra Dinamarca (1-1) y Uruguay (3-3), derrotaron 2-1 a Suecia en el tiempo suplementario. Finalmente, Turquía terminó con la esperanza senegalesa en los cuartos de final al derrotarlos en el tiempo suplementario por 1-0. Ecuador: los sudamericanos se habrán arrepentido de no aceptar la participación en Uruguay 1930, ya que tuvieron que esperar unos 72 años para volver a jugar una Copa del Mundo. En el tan ansiado debut mundialista, Ecuador terminó último en el Grupo G producto de las caídas 2-0 contra Italia y 2-1 con México, y el triunfo 1-0 en la última fecha ante Croacia. Eslovenia: le tocó disputar el Grupo B, que estaba integrado por España, Paraguay y Sudáfrica. En el debut cayeron 3-1 con España, en el segundo partido perdieron 1-0 contra los africanos y cerraron su participación con otra caída ante Paraguay (3-1). China: tuvo un debut muy traumático en la Copa del Mundo. En su primer partido Costa Rica le ganó 2-0, luego fue goleada por Brasil (4-0) y se despidió con otro resultado abultado, esta vez ante Turquía, por 3-0. Alemania 2006 Trinidad y Tobago: le tocó uno de los grupos más difíciles de aquella edición, con rivales como Inglaterra, Suecia y Paraguay. Debutó con un histórico empate sin goles contra Suecia, pero no pudo mantener el nivel y en los siguientes partidos perdió 2-0 contra Inglaterra y Paraguay. Serbia y Montenegro: pese a que ya había disputado nueve Copas del Mundo como Yugoslavia, en Alemania 2006 fue la primera participación bajo el nombre que tenía en aquel momento. No le fue nada bien: en el debut fue superada por Países Bajos (1-0), luego sufrió una goleada por parte de la Argentina (6-0) y cerró su participación con una derrota por 3-2 contra Costa de Marfil. Costa de Marfil: con una generación plagada de figuras de primer nivel Mundial, como los hermanos Touré y Didier Drogba, le hizo fuerza a la Selección argentina y a Países Bajos, pero perdió 2-1 contra ambos rivales. De todas maneras, concluyó su participación con una sonrisa al ganarle 3-2 a Serbia y Montenegro. Angola: los africanos tuvieron un discreto debut mundialista, en el que perdieron 1-0 contra Portugal, rescataron un importante empate 0-0 ante México y otra igualdad frente a Irán (1-1). Ghana: el camino empezó con una derrota 2-0 contra Francia, pero se recuperó de la mejor manera venciendo 2-0 a República Checa y 2-1 a Estados Unidos. Sin embargo, la todopoderosa Brasil, que contaba con superestrellas como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho, Kaká y muchos más, terminó con su sueño al ganarle 3-0. República Checa: otro caso similar al de Serbia y Montenegro

Ya había jugado la Copa del Mundo previamente como Checoslovaquia e incluso alcanzó la final en 1934 y 1962, pero era la primera vez que lo hacía como República Checa. Cayó en el Grupo E, en el que comenzó su camino con un ambicioso triunfo 3-0 contra Estados Unidos, pero las derrotas ante Ghana e Italia (2-0 en ambas ocasiones) lo hizo volver en la primera ronda. Togo: pese a contar con una figura como Emmanuel Adebayor, no pudo rescatar ningún punto. En el debut perdió 2-1 contra Corea del Sur, luego 2–0 frente a Suiza y finalmente se despidió con una derrota 2-0 ante Francia. Ucrania: de la mano de Andriy Shevchenko, los europeos tuvieron un destacado debut en los mundiales. En el Grupo H comenzaron recibiendo una goleada 4-0 ante España que los ponía en duda, pero se recuperaron venciendo 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Túnez, para avanzar de fase. En los octavos de final volvieron a tener una gran actuación y dejaron en el camino a Suiza luego de imponerse 3-0 en los penales tras la igualdad sin goles en los 120 minutos. Finalmente, se despidieron recibiendo una goleada 3-0 contra Italia en los cuartos de final. Sudáfrica 2010 Serbia: similar a lo que ocurrió en 2006, le tocó volver a participar con un nombre nuevo debido a los cambios políticos que atravesaba el país. En su primer partido fue derrotada por Ghana, pero se recuperó en la segunda fecha con un impresionante triunfo 1-0 contra Alemania. Sin embargo, quedó eliminada por el caída en la última fecha 2-1 frente a Australia. Eslovaquia: a los europeos les tocó debutar en el Grupo que se definió con más suspenso. Empezaron su camino con un empate 1-1 contra Nueva Zelanda, Luego fueron superados 2-0 por Paraguay y parecía que tenían sellado su destino ya que en la última fecha se medían contra la última campeona, Italia. Pero contra todo pronóstico consiguieron un histórico triunfo 3-2 para eliminar a la Azzurra y meterse entre los 16 mejores. En octavos de final terminó el sueño, ya que Países Bajos les ganó 2-1. Brasil 2014 Bosnia y Herzegovina: otra vez uno de los debutantes caía en el grupo de la Argentina, tal como ocurrió con Serbia y Montenegro y Costa de Marfil en 2006. En el primer partido cayó 2-1 frente a los dirigidos por Alejandro Sabella. Después fue derrotada por Nigeria (1-0) y terminó su participación con una victoria 3-1 contra Irán, que la hizo finalizar en la tercera colocación. Rusia 2018 Islandia: una selección que le trae muy malos recuerdos a los argentinos. Su primer partido en un Mundial fue el increíble empate 1-1 que rescató frente a la Argentina, en el que incluso su arquero pudo cumplir el sueño de atajarle un penal a Lionel Messi. Aquel fue el único punto que pudo rescatar, ya que luego cayó 2-0 contra Nigeria y 2-1 ante Croacia. Panamá: los centroamericanos, prácticamente sin historia en el fútbol de selecciones, pudieron darse el lujo de jugar un Mundial por primera vez en Rusia 2018. Y además anotaron dos goles: uno contra Inglaterra (derrota 6-1) y otro frente a Túnez (caída 2-1). El debut habían sido goleados 3 a 0 ante Bélgica. Qatar 2022 Qatar: el único debutante en el Mundial que está a la vuelta de la esquina será el país organizador. Pese a estar lejos de ser una potencia, dieron la sorpresa al ganar la Copa Asia de 2019. Su debut será el domingo 20 en el partido inaugural, frente a Ecuador, mientras que luego se medirá con Senegal (25/11) y Países Bajos (29/11). NGR/GAM NA