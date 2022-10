Internacional, con el lateral derecho argentino Fabricio Bustos (ex Independiente) de titular, venció hoy a Goiás por 4 a 2 en la continuidad de la fecha 31 del torneo conocido como Brasileirao, en el que retomó el segundo puesto en soledad con 57 unidades y a 9 del líder Palmeiras.

El éxito del equipo de Porto Alegre se concretó por medio del doblete de Alan Patrick más las sendas conversiones de Mauricio y del uruguayo Carlos De Pena. Pedro Raúl por duplicado, con primero de tiro penal, descontó para el visitante.

Por otro lado, Fortaleza, bajo la conducción técnica del cordobés Juan Pablo Vojvoda y el aporte titular del zaguero Emanuel Brítez (ex Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe e Independiente), superó a Avaí 2 a 0, de acuerdo a lo apuntado por el medio Globo Esporte.

En cambio, San Pablo, con el delantero Jonathan Calleri (ex Boca Juniors y All Boys) desde el inicio y con ingreso posterior del volante Giuliano Galoppo, cayó ante Botafogo 1 a 0, que se impuso por la definición de Tiquinho Soares y contó con el desempeño titular del zaguero Víctor Cuesta (ex Huracán, Independiente y Arsenal).

Atlético Mineiro. con los volantes Matías Zaracho (ex-Racing Club) e Ignacio Fernández (ex-River Plate, entre otros) más el ingreso en la segunda etapa del delantero Cristian Pavón (ex-Boca Juniors), igualó sin abrir el marcador frente a Ceará.

En tanto, Fluminense, pese a contar con el delantero argentino Germán Cano, máximo goleador del torneo con 17, junto a Pedro Raúl, de Goiás, esta noche no pudo convertir en la caída 2-0 ante América MG, que dio ingreso en el segundo tiempo al extremo derecho Martín Benítez. Mientras que Coritiba venció a Bragantino 2 -1.

La fecha se completará mañana con estos partidos: Goianiense - Palmeiras; y Santos - Juventude.

= Posiciones =

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras663019925220+32

2Internacional5731151244828+20

3Corinthians543115973830+8

4Flamengo523115795029+21

5Fluminense5131156104838+10

6Paranaense483113993736+1

7Atl. Mineiro4731121183832+6

8America MG4531136122930-1

9Botafogo 4331127123234-2

10Fortaleza 41311181232320

11Sao Paulo403091384133+8

12Bragantino38319111141410

13Goias 3831911113340-7

14Santos 3730910113228+4

15Coritiba 3430104163148-17

16Ceara 3331615102832-4

17Cuiaba 303179152334-11

18Goianiense283077163047-17

19Avai 283177172849-21

20Juventude2030311162353-30

- Losa seis primeros clasifican a Copa Libertadores 2023.

- Del séptimo al 12do van a Copa Sudamericana.2023.

- Los últimos 4 descienden. (Télam)