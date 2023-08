Estas son las formaciones y otros detalles del encuentro que disputan esta noche New York Red Bulls e Inter Miami, en el Red Bull Arena, en el marco de la fecha 28 de la Zona A de la Major League Soccer 2023. Major League Soccer 2023. Fecha 28. New York Red Bulls - Inter Miami. Estadio: Red Bull Arena, Nueva York, Estados Unidos Árbitro: Allen Chapman. New York Red Bulls: Carlos; Cameron Harper, Andrés Reyes, Sean Nealis, John Tolkin; Frankie Amaya, Omir Fernández, Daniel Edelman, Dru Yearwood, Luquinhas; Elias Manoel. DT: Troy Lesesne. Inter Miami: Drake Callender; Robert Taylor, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen, Jordi Alba; Dixon Arroyo, David Ruíz, Diego Gómez, Facundo Farías; Leonardo Campana. DT: Gerardo Martino. AMP/MAC NA