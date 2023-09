Inter Miami se enfrentará este sábado a Atlanta United, como visitante, sin Lionel Messi, quien finalmente fue desafectado por problemas físicos tras la seguidilla de compromisos que disputó desde su llegada al equipo estadounidense. Así lo decidió el cuerpo ténico que encabeza Gerardo Martino, quien ya había deslizado esta posibilidad, debido a la sobrecarga muscular que arrastra el rosarino. Por ese mismo motivo se había perdido el encuentro que jugó la Selección argentina contra Bolivia, el martes pasado, en el marco de las eliminatorias mundialistas. En consecuencia, Messi estaría disponible para el duelo de Inter Miami contra Toronto, el miércoles próximo, como local. Ahora, sin el rosarino, Inter se medirá este sábado ante Atlanta, en el marco de la fecha 32 de la MLS, y buscará una victoria para arrimarse a la zona de los Playoffs

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium desde las 18 (hora argentina), contará con el arbitraje de Jair Marrufo y la televisación de Apple TV

El conjunto comandado por Martino viene de ganar ante Sporting Kansas City por 3 a 2, en un partido en el que no contó con Messi, Josef Martínez y Diego Gómez afectados a sus selecciones por las Eliminatorias. Inter sigue penúltimo en la Conferencia Este con 28 puntos, aunque a solo seis del último puesto de Playoffs que ocupa actualmente DC United. Un detalle no menos que le da ventaja, es que el Inter tiene hasta dos partidos menos que varios de sus rivales por haber llegado a finales y semifinales de los otros torneos. Por el otro lado, Atlanta United ha estado sin jugar en la MLS desde el 2 de septiembre cuando empató 2-2 con FC Dallas. Los dirigidos por Gonzalo Pineda y liderados por Thiago Almada ocupan la sexta posición de la Conferencia Este con 42 puntos..Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:. Major League Soccer (MLS) Fecha 32 Atlanta United vs. Inter Miami Estadio: Mercedes-Benz Stadium Árbitro: Jair Marrufo Hora: 18 TV: Apple TV. Atlanta United: Brad Guzan; Brooks Lennon, Miles Robinson, Luis Abram, Caleb Wiley; Santiago Sosa, Amar Sejdic, Tyler Wolff, Thiago Almada; Saba Lobzhanidze y Giorgos Giakoumakis. DT: Gonzalo Pineda Reyes. Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomas Agustin Aviles, Kamal Miller, Jordi Alba; Facundo Farias, Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Diego Gómez; Leonardo Campana y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino. NY/MAC NA