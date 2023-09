Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, empató 1 a 1 el denominado "clásico del sol" de La Florida como visitante de Orlando, en el Exploria Stadium, por la 34ta. fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) norteamericana, y de esta manera desperdició una magnífica oportunidad de ubicarse a tres puntos de la clasificación al repechaje que conduce a los playoffs, cuando restan cuatro jornadas para terminar la fase de grupos.

Los dirigidos por Gerardo Martino se pusieron en ventaja a los 7 minutos del segundo tiempo por intermedio de David Ruiz pero el local igualó a los 21 minutos con un gol de Duncan McGuire.

El "Tata" Martino puso como titular al defensor argentino Tomás Avilés, ex Racing Club, al que debió reemplazar en el complemento porque estaba amonestado, mientras que en ese segundo tiempo hizo ingresar desde el banco de suplentes al delantero Facundo Farías, ex Colón, de Santa Fe y dejó en el banco a Nicolás Stefanelli. También estuvo desde el comienzo el delantero Benjamín Cremaschi, hijo de padres mendocinos.

Por el lado del local el que fue titular resultó también un zaguero central ex Racing Club como Rodrigo Schlegel, en tanto que desde el banco iongresaron en la segunda etapa Martín Ojeda (ex Godoy Cruz), Gastón González (ex Unión, de Santa Fe) y Ramiro Enrique (ex Banfield).

De esta manera Inter Miami quedó a cinco puntos de Montreal y New York FC, que son los dos que están entrando al repechaje.

Y justamente New York FC venció como local a otro canadiense como Toronto FC por 3 a 0 con el tercer gol señalado por el volante argentino Julián Fernández, el ex Vélez Sarsfield, que ingresó en el complemento lo mismo que su compatriota Matías Pellegrini, ex Estudiantes de La Plata.

Sin incidencia en la clasificación se cerraba en la madrugada de este lunes en Argentina con el encuentro entre Austin FC y Los Ángeles Galaxy.

De esta manera, las posiciones del certamen son las siguientes:

- ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Cincinnati 623018845033+17

2Orlando City 513014974637+9

3Columbus Crew493014796142+19

4Philadelphia 492914785135+16

5Atlanta United 4931131086147+14

6New England 4929131064936+13

7Nashville SC 442912893628+8

8New York FC 3731813103336-3

9Montreal 3730114153045-15

10DC United 363199134144-3

11New York RB 3430810123037-7

12Chicago Fire 3430810123447-13

13Charlotte FC 3329712103648-12

14Inter Miami 322995153745-8

15Toronto FC 2230410162448-24

- ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1St. Louis City 5331165105839+19

2Los Angeles FC453012994434+10

3Seattle Sounders453012993731+6

4Houston Dynamo4330127114235+7

5Real Salt Lake 4330127114245-3

6Portland Timbers4231119114148-7

7Vancouver 4129118104743+4

8SJ Earthquakes41311011103640-4

9Dallas 3929109103433+1

10Kansas City 3831108134144-3

11Minnesota 3730910113840-2

12Austin FC 342997134046-6

13L.A. Galaxy 332889113948-9

14Colorado 2229410152145-24

- Los siete primeros de cada zona se clasifican a los playoffs.

- Los octavos y novenos de cada grupo se clasifican al Repechaje para esos playoffs. (Télam)