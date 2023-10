Inter Miami se enfrentará este sábado a New York FC, sin haberse confirmado la presencia de Lionel Messi, en el inicio de la trigésima quinta fecha de la Major League Soccer (MLS)

Luego de la la dolorosa derrota en la final de la US Open Cup del pasado miércoles ante el Houston Dynamo, el conjunto comandado por Gerardo Martino buscará sumar los tres puntos para meterse en la lucha por los puestos de playoff. El encuentro se disputará en el DRV PNK Stadium desde las 20.30, hora argentina y contará con la transmisión de la plataforma Apple TV. Inter Miami tiene 32 puntos en la Conferencia Este y está a cinco de Montreal y New York FC, ambos en posición de reclasificación. Una de las grandes dudas continúa siendo el estado físico de Messi, quien arrastra una fatiga muscular. Este viernes, el argentino pisó la cancha para probar y determinar junto con el cuerpo médico y cuerpo técnico de Inter Miami si está en condiciones de jugar este sábado ante New York City.. Estas son las probables formaciones: Inter Miami vs. New York FC Estadio: DRV PNK Stadium Hora: 20.30 - TV: Apple TV Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Diego Gómez, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi, Robert Taylor; Leonardo Campana y Facundo Farías. DT: Gerardo Martino. New York FC: Matthew Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Birk Risa, Kevin O'Toole; Andres Jasson, James Sands, Andrés Perea; Talles Magno, Monsef Bakrar y Santiago Rodríguez. DT: Nick Cushing. NY/MAC NA