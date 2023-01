El director técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, reconoció esta noche que "todavía" no está "enojado" con el defensor y capitán, Federico Gattoni, quien hoy partió a Italia sin autorización del club para retirar su pasaporte comunitario de cara a una futura transferencia al fútbol europea.

El entrenador condicionó el desenlace de la historia al cumplimiento de la palabra del jugador, quien la semana pasada le aseguró en una charla privada que renovaría su contrato con la institución.

"El tema lo dividiría en dos partes. El jugador está en negociaciones para renovar su contrato. La semana anterior habló conmigo y me dijo que iba a aceptar el ofrecimiento del club y que en transcurso de la semana firmaría el acuerdo", introdujo en una nota con ESPN.

"Ayer me llamó y me dijo que iba a viajar porque le tenían que entregar el pasaporte", apuntó sobre la noticia que causó sorpresa este lunes en el mundo San Lorenzo.

MIRÁ TAMBIÉN El juvenil Barco avisó a Boca que se quedará en el club y renovará el vínculo

El defensor, titular y capitán el sábado pasado en la victoria sobre Arsenal, se ausentó en el entrenamiento de hoy por su viaje a Europa, segundo que realiza en el año, aunque el primero -en plena pretemporada- fue con aprobación del club.

"No le pude otorgar el permiso para que viajara porque no es mi potestad. Todavía no estoy enojado. Él me dijo que iba a firmar el contrato esta semana, si eso sucede, habrá cumplido con su palabra. Después si el club decide venderlo ahora o a mediados de año, es otro tema", diferenció.

Por último, Insúa no se animó a aventurar si lo contará para el partido del sábado ante Lanús, debido a que desconoce la fecha en la que se reincorporará al plantel profesional de San Lorenzo. (Télam)