El director técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, dudó sobre la presencia del "Perrito" Nahuel Barrios en el partido del próximo miércoles ante Fortaleza por la Copa Sudamericana, luego de la lesión sufrida hoy ante Instituto de Córdoba en el Nuevo Gasómetro.

Barrios acusó un esguince leve en el tobillo derecho y fue reemplazado en el primer tiempo de la victoria ante el conjunto cordobés (2-0), que dejó al "Ciclón" a sólo dos puntos del líder de la Liga Profesional, River Plate.

"No me quiero adelantar, pero no creo que haya chances de que Barrios pueda jugar el miércoles, espero equivocarme", admitió en conferencia de prensa.

San Lorenzo, segundo del Grupo H de la Sudamericana con 5 puntos, visitará el miércoles al puntero Fortaleza (9) con la necesidad de sumar para no salir de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Palestino de Chile, tercero con las mismas unidades, visitará a Estudiantes de Mérida en Venezuela, expectante de poder arrebatarse la segunda plaza.

En cuanto a la victoria de hoy frente a Instituto, Insúa calificó que fue "muy justa porque no hubo situaciones de gol para el rival".

"Fue un partido muy difícil, sabíamos que hoy íbamos a tener que correr mucho, es un equipo duro que ya tiene mucho tiempo de trabajo. El desarrollo del partido estuvo dentro de lo que nosotros preveíamos, nos costó mucho pero lo pudimos volcar a nuestro favor, y quedarnos con tres puntos muy importantes", destacó. (Télam)