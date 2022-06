Instituto de Córdoba le ganó esta tarde como local a Tristán Suárez por 3 a 0, en la continuidad del partido pendiente por la decimotercera fecha de la Primera Nacional, que había sido suspendido a los 20 minutos de la etapa inicial por corte de luz en el estadio con el marcador igualado sin tantos, victoria que le permitió trepar a la cuarta ubicación del máximo torneo del ascenso.

El encuentro había sido suspendido el 30 de abril pasado por un corte en la instalación eléctrica en el estadio Juan Domingo Perón, en Alta Córdoba, con el resultado 0 a 0. A los 5 minutos de aquel cotejo, el arquero de Tristán Suárez, Cristian Correa, le había contenido un tiro penal a Gabriel Graciani.

Hoy, se reanudó con dos mini tiempos de 35 minutos y, al cabo de los cuales, la "Gloria" marcó tres tantos.

Los goles de Instituto fueron anotados por Santiago Rodríguez, en dos ocasiones, a los 25 y 34 minutos del primer mini período; y Jonathan Dellarossa, a los 18 de la segunda parte. Tristán Suárez concluyó con diez futbolistas por la expulsión de Maximiliano Brambillo, a los 14 de la etapa complementaria.

Con el triunfo, Instituto llegó a las 30 unidades y se posiciona cuarto, a 8 del líder Belgrano; mientras que el "Lechero" se quedó con 10 puntos y en el anteúltimo puesto.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 38 unidades; San Martin de Tucumán 32; Brown de Adrogué 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys y Estudiantes de Buenos Aires 27; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Chacarita Juniors 26; Estudiantes de Río Cuarto 25; Independiente Rivadavia de Mendoza, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Guillermo Brown de Puerto Madryn 24; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 23; Quilmes, San Martín de San Juan, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22; Deportivo Riestra, Deportivo Maipú de Mendoza y Alvarado de Mar del Plata 21; Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 20; Almirante Brown y FerroCarril Oeste 19; Deportivo Morón 18; Temperley 17; Atlético Güemes de Santiago del Estero 16; Atlético Mitre de Santiago del Estero, Sacachispas y Atlético de Rafaela, Flandria y San Telmo 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9. (Télam)