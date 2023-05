Instituto se recuperó y derrotó sobre el final Colón de Santa Fe por 1 a 0, como local, en el partido correspondiente a la décimosexta fecha de la Liga Profesional, jugado esta noche en Córdoba. El único gol del encuentro lo anotó Adrián Martínez, a los 48 del complemento. Con este resultado, Instituto sumó 20 puntos y se posiciona en la mitad de la tabla, mientras que Colón quedó con 17 y se extendió su mala racha de no poder ganar en condición de visitante. En una entretenida primera parte, Instituto comenzó mejor distribuido en el campo y con buen manejo de pelota, a los 10 minutos, tras un córner, Martínez le pegó un cabezazo, que picó en el césped y se fue cerca del travesaño. A los 35, Gastón Lodico recuperó y remató al arco de Ignacio Chicco que dejó el rebote para que Axel Rodríguez de cabeza le pegue, nuevamente, al travesaño y se vaya afuera. Se fueron al descanso sin sacarse ventaja. En el complemento, el equipo cordobés salió con la misma intensidad y dominio ante los santafesinos que, les costó encontrar el partido durante toda la primera parte y con cambios para la etapa final no consiguió una idea clara.Mientras que los de Gorosito no pudieron afirmarse y mucho menos acercarse en la búsqueda del gol. El local presiono buscando la victoria y a los 48, luego de un córner, Martínez anotó y le dio la ansiada victoria al conjunto cordobés. Por la fecha 17, Instituto visitará a San Lorenzo el sábado 20 desde las 14, y Colón recibirá a Barracas Central el domingo 21 desde las 18. . Esta es la síntesis: Instituto 1 - Colón 0. Estadio: Instituto. Arbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Pablo Dóvalo.. Instituto: Jorge Carranza; Juan Franco, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Sebastián Corda, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Gabriel Graciani; Franco Watson, Axel Rodríguez y Adrián Martínez

DT: Lucas Bovaglio. Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Juan Álvarez; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Carlos Arrúa; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.. Gol en el segundo tiempo: 48m Adrián Martínez (I) Cambios en el segundo tiempo: 14m L. Picco por C. Vega y A

Teuten por C. Arrua (C), 20m S. Rodriguez por A. Rodriguez (I), 25m N. Barrientos por F. Watson (I), 26m B. Cuello por G. Graciani (I), 34m N. Troncoso por S. Pierotti y L. Acevedo por R. Delgado (C), 37m E. Parnisari por J. Franco (I). NY/MAC NA