Instituto dio vuelta el resultado y se quedó con un valioso triunfo tras superar como local a Colón de Santa Fe por 3 a 1, en un encuentro clave en la lucha por evitar descender que disputaron esta noche, en Córdoba por la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2023. El delantero Adrián Martínez con un doblete, a los 11 minutos del primer tiempo y 25 del complemento, y Claudio Barrientos, a los 47, le dieron el triunfo a la "Gloria", mientras que Ramón "Wanchope" Ábila, a los 7 de la etapa inicial, había adelantado a la visita. Con este resultado, Instituto llegó a las 40 unidades y se aleja de los puestos de descenso, mientras que Colón quedó a un punto de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que hoy estaría perdiendo la categoría en la tabla general. En el inicio fue el local el que salió decidido a quedarse con el triunfo y tuvo dos avisos concretos que no pudo aprovechar mediante Brahian Cuello y Nicolás Linares, sin embargo, la sorpresa la dio la visita, ya que por medio de "Wanchope" Ábila que conectó un centro rasante desde la derecha, abrió el marcador. Aunque el golpe pudo ser letal, la alegría duró poco para Colón, ya que en apenas minutos, Adrián Martínez cabeceó sin marca desde un tiro de esquina e igualó la historia para Instituto. Con este tanto, el conjunto de Córdoba tomó confianza y se animó a más, pero las intervenciones del arquero Ignacio Chicco y el palo, le negaron la posibilidad de irse en ventaja al entretiempo. El complemento tuvo un ritmo más friccionado y de escasas situaciones, pese a que por momentos se dio un ida y vuelta esperanzador que se apagó en los últimos metros. Con el correr de los minutos, Instituto se mostró con más criterio para manejar la tenencia de la pelota y esto lo llevó a generar situaciones que supo aprovechar para dar vuelta la historia: tras un centro desde un tiro libre de Gastón Lodico, fue nuevamente Martínez de cabeza quien puso el 2 a 1 luego de una floja respuesta del arquero Chicco. La "Gloria" con el resultado a su favor, manejo los hilos del encuentro y coqueteó en varias ocasiones con ampliar el marcador ante un Colón que se mostró abatido anímicamente y que recibió un nuevo golpe en la última acción cuando Barrientos sentenció el 3 a 1 tras la asistencia de "Maravilla" Martínez, la figura de la noche. La siguiente es la síntesis del encuentro: Copa de la Liga Profesional 2023. Zona A - Fecha 5. Instituto 3 - Colón de Santa Fe 1. Estadio: Monumental Presidente Perón. Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Mauro Vigliano. Instituto: Manuel Roffo, Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Jonathan Bay, Nicolás Linares, Gastón Lodico, Gabriel Graciani, Braian Cuello, Jonás Acevedo y Adrián Martínez

DT: Diego Dabove. Colón: Ignacio Chicco, Alberto Espínola, Germán Conti, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Ángel Cardozo, Tomás Galván, Favio Álvarez, Rubén Botta, Ramón Ábila y Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito. Goles en el primer tiempo: 7m Ábila (C), 11m A.Martínez (I). Goles en el segundo tiempo: 25m A.Martínez (I), 47m Barrientos (I). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Gian Nardelli por Espínola (C) y Baldomero Perlaza por Pierotti (C); 18m Luciano Aued por Linares (I), Javier Toledo por Ábila (C) y Stefano Moreyra por Cardozo (C); 28m Gregorio Rodríguez por Acevedo (I), Nicolás Barrientos por Graciani (I) y Braian Guille por Galván (C); 42m Matías Romero por Franco (I) y Roberto Bochi por Lodico (I). LG/GAM NA