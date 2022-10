Instituto de Córdoba (último campeón de la Liga Nacional), Quimsa de Santiago del Estero (subcampeón) y Obras Basket ya tienen sus grupos definidos para participar de la edición 2022-2023 de la Básquetbol Champions League América (BCLA), el certamen más importante del continente.

El sorteo realizado hoy determinó que Instituto, el equipo que dirige el DT Lucas Victoriano, fue enrolado en la zona C, junto a Peñarol (Uruguay) y Flamengo (Brasil), club que tiene en sus filas a los argentinos Nicolás ‘Penka’ Aguirre y José Vildoza (ambos ex San Lorenzo), además de Martín Cuello (ex Ferro e Instituto, precisamente).

En tanto, Quimsa -campeón en la edición 2020 del trofeo continental- compartirá la zona B, junto a Biguá (Uruguay) y Minas Tenis Clube (Brasil), que contrató recientemente al base bahiense Lucas Faggiano (ex Boca y San Martín de Corrientes).

Por su lado, Obras Basket, que no ingresa al certamen por mérito deportivo sino por el denominado criterio FIBA 361 de Integración de Proyectos Deportivos, intervendrá en la sección D, junto a Sesi Franca (actual campeón brasileño) y Universidad de Concepción (Chile).

MIRÁ TAMBIÉN Colón y Racing empatan sin goles en Santa Fe

La zona A, en tanto, estará compuesta por Real Estelí (Nicaragua), Libertadores de Querétaro (México) y Hamilton Honey Badgers (Canadá).

La fase clasificatoria comenzará en diciembre, mientras que las semifinales y final están programadas para abril venidero. (Télam)