Instituto de Córdoba logró esta noche una importante victoria, al vencer como local a Colón de Santa Fe, por 3 a 1, en encuentro de la quinta fecha de la Copa de la Liga, y se posiciona no sólo en el actual certamen, sino que respira más tranquilo en la tabla del descenso.

El goleador Adrián "Maravilla" Martínez anotó un doblete para los cordobeses (11m. PT y 26m. ST) y lo liquidó Nicolás Barrientos (45m. ST) para dar vuelta un resultado que había comenzado adverso con el tanto de Ramón ‘"Wanchope" Ábila, a los 7 minutos de juego

La "Gloria", con este triunfo, alcanzó las 8 unidades, aunque celebró sumar de a tres -sobre todo- para engrosar su puntaje en la tabla anual, en la que tiene 40 unidades, y en los promedios, en los que ahora tiene 1,250, para alejarse de la zona roja.

El "Sabalero" perdió la chance de seguir en la punta de la zona A, quedó con nueve unidades como uno de los escoltas de Independiente, y sigue complicado en la sumatoria del año, en una tabla en la que suma 34 puntos, solamente por arriba de Gimnasia (33) y Arsenal (25).

Los santafesinos se encontraron con la apertura del marcador por el oficio goleador de Ábila. Es que "Wanchope" se anticipó a la marca de Fernando Alarcón, tras recibir una buena asistencia desde la derecha de parte del lateral Alberto Espínola.

Aunque había sido el local el equipo que salió más decido a buscar el gol y dispuso de rápidas chances que desperdiciaron Martínez y Nicolás Linares en los primeros 5 minutos.

Colón intentó asentarse, tras la apertura del marcador, para cerrarse atrás y salir de contra. Pero la 'Gloria' siguió profundizando y se mostró decidido a ir por la igualdad.

Y el empate llegó en un córner desde la izquierda, enviado por Jonás Acevedo y que encontró en el borde del área chica al goleador Martínez, quien se escapó de su marcador y con un cabezazo de pique al suelo venció la resistencia de Ignacio Chicco para el 1 a 1.

Era parejo el desarrollo en el complemento, ninguno de los dos lograba romper las líneas defensivas con acciones asociadas, y fue nuevamente la pelota parada la que le dio rédito a los dirigidos por Diego Dabove. Un tiro libre le permitió a Martínez ganar otra vez en el área, para concretar el 2-1

Se agrupó bien el local en el fondo para conservar el triunfo, mientras que Colón, ya sin "Wanchope" Ábila en cancha, no tuvo argumentos ni logró inquietar el arco de Manuel Roffo.

Y en una contra en la que la tocaron todos los hombres de ataque, la "Gloria" lo liquidó con el tanto del ingresado Barrientos, que pisó el área y recibió una buena asistencia de Martínez, para acomodarla junto al palo izquierdo de Chicco y así asegurar la victoria.

Instituto seguirá su campaña el próximo domingo cuando visite a Independiente en Avellaneda, mientras que Colón será anfitrión este lunes de Argentinos Juniors.

-Síntesis-

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Exequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Jonathan Bay; Nicolás Linares, Gabriel Graciani y Gastón Lodico; Jonás Acevedo; Brahian Cuello y Adrián Martínez. Diego Dabove.

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Germán Conti, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena y Rubén Botta; Santiago Pierotti y Tomás Galván; Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 7m. Ábila (C); 11m. Martínez (I).

Goles en el segundo tiempo: 26m. Martínez (I); 45m. Barrientos (I).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Baldomero Perlaza por Pierotti y Gian Nardelli por Espínola (C); 18m. Luciano Aued por Linares (I); 20m. Javier Toledo por Ábila y Stéfano Moreyra por Cardozo (C); 29m. Gregorio Rodríguez por Acevedo y Nicolás Barrientos por Graciani (I); 30m. Braian Guille por Galván (C); 42m. Roberto Bochi por Franco y Matías Romero por Lodico (I).

Amonestados: N. Barrientos (I). Espínola y Moreyra (C).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Juan Domingo Perón (Instituto).

(Télam)