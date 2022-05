Instituto de Córdoba le ganó hoy de local a Chacarita Juniors por 2 a 0 y subió al cuarto lugar en la Primera Nacional, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 17ma fecha.

Gabriel Graciani (15m PT de penal) y Giuliano Cerato (17m PT), marcaron para Instituto, que quedó cuarto con 27 puntos, diez menos que el líder, Belgrano. Chacarita es séptimo con 26.

En tanto, Nueva Chicago superó a Chaco For Ever por 1 a 0. El delantero Paul Charpentier (23m. ST) convirtió para el equipo de Mataderos, 17mo con 22.

Otros resultados de la jornada: Flandria 3 (Lautaro Gordillo 3)-Villa Dálmine 0, Sacachispas 0-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0 y Tristán Súarez 0-Defensores de Belgrano 2 (Juan Olivares e Iván Sandoval).

MIRÁ TAMBIÉN El regatista olímpico argentino Guaragna Rigonat concluyó 64to en Mundial clase Ilca 7 de México

La jornada había empezado ayer con Independiente Rivadavia 2-Estudiantes (Buenos Aires) 0 y Agropecuario Argentino 1-Brown (Adrogué) 1. Y seguirá de la siguiente manera:

Mañana: Deportivo Madryn-Güemes (Santiago del Estero), 15:00 horas; Estudiantes (Río Cuarto)-All Boys, 15:10 (TyC Sports); Deportivo Mapú-San Martín (San Juan) y Gimnasia (Jujuy)-All Boys, 15:30; Alvarado (Mar del Plata)-Gimnasia (Mendoza), 16:00; Mitre (Santiago del Estero)-Atlético Rafaela, 17:00; Temperley-Belgrano, 17:10 (TyC Sports); Ferro-Santamarina, 19:10 (TyC Sports); y Almagro-San Telmo, 21:10 (TyC Sports).

Lunes: Deportivo Morón-Deportivo Riestra, 21:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre San Martín de Tucumán.

MIRÁ TAMBIÉN Vélez hace oficial el arribo del uruguayo Medina como entrenador

Posiciones: Belgrano 37; San Martín (T) 32; Brown (A) 31; Instituto y Estudiantes (BA) 27; All Boys y Chacarita 26; Gimnasia y Esgrima (M) y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (RC) 24; Agropecuario y Quilmes 23, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22; San Martín (SJ) 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown 19; Atlanta 18; Deportivo Morón y Gimnasia (J) 17; Ferro y Temperley 16; Sacachispas, Flandria y San Telmo 15; Rafaela, Mitre y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Tristán Suárez 10; y Santamarina 9. (Télam)