Instituto, que viene de perder ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, intentará recuperarse y no alejarse más de la punta cuando mañana reciba a Atlético de Rafaela en la continuidad de la fecha 19 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Alta Córdoba, este sábado desde las 15, con el arbitraje de Juan Pafundi.

Mañana además jugarán Tristán Suárez-Chacarita (15.10, DirecTV), Quilmes-Chaco For Ever (15.30) y Flandria-Gimnasia de Jujuy (15.30).

A Instituto, quinto con 30 unidades, a 11 del puntero Belgrano, la caída de la fecha pasada en Chubut le cortó un envión de dos triunfos seguidos. El equipo de Lucas Bovaglio ve la cima desde lejos y apunta a ser el inmediato perseguido del "Pirata".

Rafaela la tendrá complicada en Córdoba ya que Instituto suma 12 cotejos invicto de local y para colmo está 31ro. con 16 puntos. Son ocho las fechas sin triunfos para la "Crema" que está realizando una muy mala campaña.

Chacarita, con 27 unidades, visitará a Tristán Suárez que con 10 puntos comparte el último puesto junto a Santamarina acumulando cuatro derrotas seguidas y sin hacer goles. El "Funebrero" con la llegada del entrenador Pablo Centrone llegó a sumar ocho partidos sin perder, pero hoy sufre de tres sin ganar.

Quimes, con 22 puntos y el debut de Walter Coyette como DT (reemplazó a Leandro Benítez) jugará de local ante Chaco For Ever, con 25. Mal presente quilmeño con tres derrota al hilo, mientras que For Ever logró un punto de los pasados nueve.

La fecha continuará el domingo con Deportivo Madryn-Belgrano (14.05, TyC Sports), Deportivo Maipú-San Telmo (15), Sacachispas-Santamarina y Morón-Villa Dálmine (15.30), Mitre-Estudiantes de Buenos Aires, Alvarado-Güemes y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Riestra (16), Temperley-Almirante Brown (16.10, TyC Sports) y Almagro-All Boys (18.10, TyC Sports).

El lunes jugarán Agropecuario-Guillermo Brown (18.30), Independiente Rivadavia-San Martín de San Juan (20) y San Martín de Tucumán-Brown (20.10, TyC Sports) y el martes Ferro-Atlanta (21.10, TyC sports). Libre: Defensores de Belgrano.

Posiciones: Belgrano 41 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 33; All Boys e Instituto 30; Gimnasia (M) 29; Almagro 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Chaco For Ever, Dep. Madryn, San Martín SJ y Estudiantes (RC) 25; Agropecuario 24; Chicago y Defensores 23; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Quilmes, Riestra y Ferro 22; Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Güemes (SdE) y Alte.Brown 19; Morón, Flandria y Temperley 18; Mitre (SE), Sacachispas, San Telmo y Atlético Rafaela 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez y Santamarina 10. (Télam)