Instituto de Córdoba, subcampeón de la Primera Nacional, intentará avanzar a la final del reducido que determinará al equipo que subirá con el campeón Belgrano a la Liga profesional, cuando mañana reciba a Defensores de Belgrano en el desquite de la semifinal, tras haber igualado cero a cero en el partido de ida.

El encuentro se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, en Alta Córdoba, a las 21:10, con el arbitraje de Andrés Merlo y televisación por parte de TyC Sports.

En caso de un nuevo empate será el equipo cordobés el que clasifique por haber logrado más puntos durante la temporada.

La restante semifinal se jugará desde las 17 y la protagonizarán Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará en el Estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será desquite del que ganó Estudiantes en Caseros 1-0.

Gimnasia debe ganar para clasificar ya que se verá beneficiado por la ventaja deportiva, con un triunfo o un empate avanza el "Pincha" a la definición por un pase a la LPF.

El desarrollo del cotejo de ida entre Instituto, que ingresó en semifinales en el reducido, y Defensores fue muy parejo, dos equipos que no se sacaron ventajas con pocos espacios y juego friccionado.

Mañana ante su gente Instituto, pese a que con el empate clasifica, buscará la ventaja con más determinación y Defensores se sentirá más cómodo al ser un equipo que con espacio y atacando de contra puede dañar, de la manera en que eliminó a All Boys y San Martín de Tucumán.

En Instituto, no se descarta del todo la presencia del zaguero Ezequiel Parnisari, operado de apendicitis hace dos semanas, y podría entrar por Matías Ferreyra, en tanto que volverá a la titularidad tras superar una molestia muscular Nicolás Mazzola.

Gimnasia no tiene opciones y debe vence a Estudiantes de Buenos Aires para llegar a la final. El equipo cuyano eliminó a Deportivo Morón (1-1 y remates desde el punto penal) y e Independiente Rivadavia (1-0), mientras que Estudiantes superó a Chaco For Ever (3-0 de local) y a Estudiantes de Río Cuarto (1-0 de vista).

El equipo bonaerense, con Walter Otta como entrenador, puede usufructuar la necesidad de Gimnasia, que, sin regalarse en su cancha, deberá superar a una defensa que suma 430 minutos sin goles en contra.

Precisamente el ultimo gol sufrido por el "Picha" se lo marcó Gimnasia en el triunfo por 1-0 en Cuyo por la 36ta. fecha.

+ Probables formaciones +

Gimnasia de Mendoza: Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Joaquín Varela; Fernando Bersano, Oscar Garrido y Matías Villarreal; Matías Nouet o Bruno Luizzi, Santiago Solari y Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe.

Estudiantes (Buenos Aires): Lucas Bruera; Delfor Minervino, Juan Cruz Randazzo, Stefano Brundo y Lautaro Lusnig; Kevin González, Sebastián Mayorga, Nicolás Pelaitay y Enzo Acosta; Facundo Castelli y Alan Cantero. DT: Walter Otta.

Cancha: Gimnasia

Arbitro: Pablo Dóvalo

Horario: 17

Televisa: DirecTV.

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Ezequiel Parnisari o Matías Ferreira y Sebastián Corda o Tomás Ortega; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Claudio Pombo o Nicolás Watson, Franco Watson; Santiago Rodríguez y Nicolás Mazzola. DT: Lucas Bovaglio.

Defensores de Belgrano: Mariano Monllor; Nicolás Álvarez, Maximiliano Centurión, Gonzalo Mottes y Rodrigo Mazur; Matías Benítez, Martín Río, Cristian Sánchez y Juan Manuel Olivares; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas. DT: Pablo Frontini.

Cancha: Instituto

Arbitro: Andrés Merlos

Horario: 21:10

Televisa: TyC Sports (Télam)