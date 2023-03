Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán igualaron esta noche, 1 a 1 en un encuentro de la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) disputado en Alta Córdoba, donde el elenco local jugó todo el complemento con un hombre menos debido a la expulsión del defensor Ezequiel Parnisari.

Gabriel Graciani anotó para la ‘Gloria’ en el primer tiempo y Mateo Coronel lo hizo para el ‘Decano’ en el complemento

El conjunto de Córdoba perdió la chance de meterse, al menos de forma transitoria, en el lote de los escoltas de los líderes San Lorenzo y Defensa y Justicia, aunque suma tres juegos sin derrotas y alcanzó las 10 unidades.

El elenco de Tucumán aún no consigue buenos rendimientos y tampoco resultados: con seis puntos se mantiene en la zona baja de la tabla y solo suma una victoria en siete presentaciones.

MIRÁ TAMBIÉN Instituto igualó con Atlético Tucumán y perdió la chance de meterse arriba

Ampliamente superior fue el conjunto local en la primera mitad, en la que de no ser por la buena labor del arquero rival Tomás Marchiori, la ventaja podría haber sido más abultada.

Es que el cuidapalos del ‘Decano’ salvó a su equipo ante un cabezazo de Graciani, más tarde evitó la caída de su valla ante un gran tiro libre de Santiago Rodríguez, y cuando el partido estaba 1 a 0, le tapó a Adrián Martínez lo que hubiera sido el segundo grito de la ‘Gloria’.

El tanto de Graciani llegó cuando promediaba esa primera mitad, y luego de una serie de rebotes que encontraron al volante en el área chica y empujó a la red para el festejo de los más 22.000 hinchas que completaron el Monumental de Alta Córdoba.

La expulsión del ingresado Ezequiel Parnisari, sobre el final, fue el punto negativo para los conducidos por el DT Lucas Bovaglio en esa etapa inicial, porque ese dominio que mostró en los primeros 45 minutos se veía amenazado ante la inferioridad numérica.

MIRÁ TAMBIÉN Argentinos Juniors salvó el invicto como local ante Arsenal

Rápidamente rearmó la defensa el DT ‘albirrojo’, mandó a la cancha al juvenil Joaquín Varela y resignó ataque sustituyendo a Brahian Cuello, hombre creativo en el sector izquierdo del mediocampo.

Y esa expulsión del central de Instituto terminó condicionando el trámite en el complemento, porque el DT Lucas Pusineri acertó con los cambios. Rindieron de buena manera Renzo Tesuri y Marcelo Estigarribia, por lo que con el correr de los minutos y con dominio de juego comenzó el visitante a merecer el empate.

Y llegó a los 23 minutos con una muy buena definición de Coronel, que apareció sin marca por detrás de la defensa local y con un toque sutil sobre Jorge Carranza logró el 1-1, tanto que el árbitro Sebastián Zunino convalidó a instancias del VAR, que revisó una posible posición adelantada.

Emparejó el trámite el dueño de casa luego de la igualdad, aunque en esos minutos finales ninguno de los dos tuvo claridad ni profundidad para inquietar al arco de enfrente y el resultado pareció quedarle a gusto a ambos, por cómo se dio el desarrollo y por la expulsión del defensor ‘albirrojo’.

-Síntesis-

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Brahian Cuello; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Marcelo González, Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 27m. Graciani (I).

Gol en el segundo tiempo: 23m. Coronel (AT).

Cambios en el primer tiempo: 8m. Ezequiel Parnisari por Mosevich (I) y 45m. Joaquín Varela por Cuello (I).

Cambios en el segundo tiempo: al comenzar, Renzo Tesuri por De la Fuente (AT).15m. Brian Guille por González y Marcelo Estigarribia por Menéndez (AT); 25m. Jonathan Bay por Linares, Oscar Garrido por Lodico y Nicolás Watson por Rodríguez (I); 33m. Adrián Sánchez por Acosta (AT); 40m. Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT).

Amonestados: Linares, Cerato, A. Martínez, N. Watson (I). De la Fuente, Acosta, Kociubinski (AT).

Incidencias en el primer tiempo: 43m. expulsado Parnisari (I), por doble amonestación.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Pablo Dóvalo.

Cancha: Estadio Juan Domingo Perón (Instituto).

(Télam)