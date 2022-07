Instituto de Córdoba (41 puntos) venció esta tarde por 2-1 a San Martín de San Juan (35), resultado que le permitió subir provisoriamente a la segunda colocación de la tabla de la Primera Nacional, al transcurrir la 23ra. Fecha.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio supo reponerse de una desventaja inicial y terminó ganando un duelo importante para equiparar la línea de San Martín de Tucumán, que jugará mañana ante Santamarina de Tandil.

El equipo sanjuanino, que dejó un invicto de 7 partidos (5 triunfos, 2 igualdades), se puso arriba en la pizarra con una conquista de Martín Rivero (Pt. 14m.).

Instituto estableció el empate parcial, por intermedio de Franco Watson (Pt. 33m.), pero luego se quedó con diez hombres por la tarjeta roja que le mostraron al mediocampista Gabriel Graciani (Pt. 41m.), por juego brusco.

MIRÁ TAMBIÉN El clásico entre Luján y Alem suspendido por incidentes en el torneo de la Primera C

En el segundo período, el elenco cordobés, que lleva cinco sin perder (3 victorias, 2 empates), desniveló la chapa, con un gol en contra de Felipe Di Lena (13m.), cuando los dos equipos ya estaban en inferioridad numérica, porque al visitante le habían echado al lateral Alejandro Molina (10m.).

Otro equipo que sigue subiendo en las posiciones es Estudiantes de Río Cuarto (36) que batió a Gimnasia de Jujuy (26), por 3-1, en el estadio Antonio Candini, con una fabulosa tarde de Luis Silba.

El delantero, de 32 años y ex Sarmiento de Resistencia y Temperley, convirtió por triplicado (Pt. 36m.; St. 15m., de penal, y 28m.) para otorgarle el éxito a los dirigidos por el DT Marcelo Vázquez. El atacante es el máximo anotador del certamen, con 12 conquistas.

El conjunto jujeño, a las órdenes del entrenador Darío Franco, se había puesto en ventaja por intermedio de Matías Reali (Pt. 26m.). El ‘Lobo’, además, terminó con 10, como consecuencia de la expulsión del zaguero Hugo Vera Oviedo (St. 21m.).

MIRÁ TAMBIÉN Racing venció a Independiente en el clásico de Avellaneda

Una gran reacción protagonizó Deportivo Madryn (34), que remontó un 0-2 y terminó imponiéndose por 3-2 a Flandria (20), que continúa peleando por no descender.

El equipo de Jáuregui se adelantó en la pizarra con los goles de Brian Ferreyra (Pt. 28m.) y Alejandro Altuna (Pt. 43m.). Pero el conjunto chubutense reaccionó en la segunda etapa y lo dio vuelta con las conversiones de Rodrigo Castillo (St. 14m. y 35m.) más Lucas González (St. 16m.).

Con gol de Leandro Allende (Pt. 30m.), Chaco For Ever (33) le infligió a Sacachispas (21) la segunda derrota consecutiva y lo derrotó por 1-0, en Villa Soldati.

Además, Mitre de Santiago del Estero (25) batió por 2-1 a San Telmo (22). En el elenco santiagueño anotaron Facundo Juárez (Pt. 9m.) y David Romero (Pt. 25m.), mientras que Miguel Graneros (St. 23m., de penal) descontó para la escuadra de la Isla Maciel.

Los otros marcadores, en partidos jugados entre viernes y sábado, fueron los siguientes: Ferro 0-Gimnasia de Mendoza 0; Nueva Chicago 0-Belgrano de Córdoba 1; Brown de Adrogué 2-Brown de Puerto Madryn 0; Tristán Suárez 2-Estudiantes 0; Almagro 1-Villa Dálmine 0; Independiente Rivadavia Mendoza 1-All Boys 1

Agropecuario de Carlos Casares 1-Atlanta 0; Quilmes 0-Guemes de Santiago del Estero 2; Deportivo Morón 1-Temperley 1; Deportivo Maipú de Mendoza 2-Deportivo Riestra 2. Tuvo fecha libre Chacarita Juniors.

Mañana se enfrentarán Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela (17.35), Alvarado de Mar del Plata –Almirante Brown (19.40) y San Martín de Tucumán-Santamarina de Tandil (21.40). Todos los encuentros serán televisados por la señal TyC Sports.

Posiciones: Belgrano 53; San Martín (Tucumán) e Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 36; San Martín (SJ) y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Riestra 32

Chacarita, Estudiantes y Brown PM 31; Defensores de Belgrano 30; Agropecuario 29; Güemes y Dep. Maipú (a) 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia (J) 26; Mitre, Alvarado y Dep. Morón 25; N. Chicago 24; Temperley 23; Almirante Brown, Atlanta y San Telmo 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez y Flandria 20; Atlético de Rafaela 19; Villa Dálmine 17; Santamarina 14

(a)Se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales.

(Télam)