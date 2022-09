Instituto de Córdoba buscará hoy ubicarse como único escolta del líder Belgrano cuando visite a Flandria en Jáuregui en la continuidad de la 34ta. fecha de la Primera Nacional.

La programación de los partidos de este domingo es la siguiente:

-Flandria-Instituto (13.25) (TyC Sports),

-Deportivo Madryn-Ferro (15.00),

-Deportivo Morón-Mitre (SGO),

-Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina (15.30),

-Güemes-Chacarita (16.00),

-Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín SJ-Atlanta, Estudiantes RC-Independiente Rivadavia (16.30),

-Chaco For Ever-Estudiantes BA (18.30) (TyC Sports),

-Almagro-Deportivo Maipú (19.05).

Lunes:

-Deportivo Riestra-Brown de Adrogué (15.00),

-Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (21.30) (TyC Sports).

Resultados registrados:

All Boys 1-Guilermo Brown de Puerto Madryn 0; Temperley 1-Sacachsipas Alvarado de Mar del Plata 3-Quilmes 0; Villa Dálmine 2-San Martín de Tucumán 0.

Posiciones:

Belgrano 67, Instituto y San Martín de Tucumán 59, Gimnasia de Mendoza y All Boys 57, Chaco For Ever 51, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes RC, Estudiantes BA y Almagro 50, San Martín SJ 48; Deportivo Riestra 46; Chacarita, Deportivo Morón y Deportivo Madryn 43; Deportivo Maipú y Quilmes 42; Guillermo Brown (PM) 41; Brown de Adrogué, Mitre (SG) y Almirante Brown 40;Ferro, Gimnasia de Jujuy 39; Temperley 38; Atlanta y Güemes (SGO) 37; Villa Dálmine 36; San Telmo y Alvarado de Mar del Plata 35; Rafaela 33; Flandria 30; Nueva Chicago 29; Tristán Suarez y Sacachispas 27 y Santamarina de Tandil 25. (Télam)