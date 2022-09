Instituto de Córdoba, que se ubica tercero a 11 unidades del líder Belgrano, recibirá a Gimnasia de Jujuy con la urgencia de ganar para afianzar sus ambiciones de ser segundo y eludir un par de fases del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido de la 33ra. fecha se desarrollará en el Estadio Monumental Alta Córdoba desde las 20:40, con el arbitraje de Adrián Franklin y televisado por TyC Sports.

Belgrano es puntero con 67 puntos, seguido por San Martín de Tucumán con 56 (saldo de +20) e Instituto con 56 (+15), Gimnasia de Mendoza 54 (+20) y All Boys 54 (+17).

El lunes Belgrano visitará a San Martín en Tucumán y puede ser campeón y ascender a la Liga si gana en "La Ciudadela" e Instituto no vence a los jujeños, pues tomará una ventaja indescontable para las cuatro fechas restantes.

El ascenso de Belgrano es inminente y lo más destacado ahora es saber qué equipo ocupará el segundo puesto, que acredita a las semifinales del Reducido, como al tercer lugar, que clasificar a cuartos de final.

También comienzan a definirse los equipos que participarán en la primera fase y serán aquello ubicados entre el cuarto y el decimotercer lugar. Una lucha que perfila emocionante ya que hoy entre el noveno y el decimoséptimo hay apenas seis unidades de diferencia.

Finalmente también se acerca la definición de los descensos para los dos equipo que menos puntos tengan en la tabla. Actualmente Santamarina es último con 24 y Sacachispas anteúltimo con 26 (-14), aunque también corren con peligro otros como Tristán Suárez 26 (-10), Alvarado, Nueva Chicago y Flandria con 29 y Atlético Rafaela con 30.

Instituto, que viene de ganar cortando una racha de cuatro partidos sin hacerlo, tendrá la obligación de vencer ante Gimnasia de Jujuy, que con 36 unidades y cuatro cotejos sin triunfos, está lejos del Reducido y sin peligro de descenso.

En San Martín un partido "caliente" entre Chacarita y All Boys, a las 15:10 por TyC Sports. El "Funebrero" se juega mucho porque está a seis unidades del Reducido y el "Albo" busca el subcampeonato con un invicto de cinco partidos.

La fecha se completará mañana con: Tristán Suárez-Villa Dálmine (15:00), Estudiantes (BA)-San Martín de San Juan y Agropecuario-Almirante Brown (15:30) y Defensores de Belgrano-Deportivo Riestra (17:10, TyC)

El domingo jugarán Guillermo Brown de Puerto Madryn-Gimnasia de Mendoza (11:00), Brown de Adrogué-Güemes de Santiago del Estero (11:00), Santamarina de Tandil-Chaco For Ever y Deportivo Maipú-Alvarado (16:00), Atlético de Rafaela-San Telmo (19:30) y Mitre de Santiago del Estero-Temperley (21:00).

El lunes lo harán Sacachispas-Flandria (15:00), Ferro Carril Oeste-Deportivo Morón (18:10, TyC), Nueva Chicago-Almagro (19:00), Independiente Rivadavia-Deportivo Madryn (20:00), Quilmes-Estudiantes de Río Cuarto (20:35, DirecTV) y San Martín de Tucumán-Belgrano de Córdoba (21:10, TyC). Libre: Atlanta.

- Posiciones: Belgrano 67 puntos; San Martín (T) e Instituto 56; Gimnasia (M) y All Boys 54; Chaco For Ever 50; Estudiantes (RC) 49; San Martín (SJ) 48; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Riestra 46; D. Madryn 43; D. Maipú 42; Quilmes y Brown (PM) 41; Deportivo Morón, Chacarita y Mitre (SE) 40, Brown (A); Ferro y Almirante Brown 39; Atlanta 37; Güemes (SE) y Gimnasia (J) 36; Agropecuario y San Telmo 35; Villa Dálmine y Temperley 32; A. Rafaela 30; Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 29; Tristán Suárez y Sacachispas 26 y Santamarina 24. (Télam)