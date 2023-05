El Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció que el Superclásico chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará sólo con niños y mujeres en las tribunas del Estadio Nacional el próximo 3 de septiembre y sancionó a la "U" a jugar sin público los cuatro partidos previos. "Se sanciona al club Universidad de Chile a jugar un partido, con posterioridad a los cuatro partidos ya referidos, sólo con asistencia de mujeres y de niños(as) cuyas edades no exceda los 12 años de edad, cualquiera sea el recinto en el que se efectúe este partido", indicó la resolución de la ANFP para intentar frenar la violencia en el futbol trasandino. "Sería mucho más lógico que solo dejen entrar familias, pero no discriminar por sexo. Hay que impulsar que las familias vuelvan al estadio, padres o madres con niños. Eso sería una fórmula mucho más sensata que la que se propone", señaló el especialista en deportes Gonzalo Serrano, del grupo de estudio del deporte de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre el fallo en cuestión. El club universitario fue sancionado por arrojar bengalas al campo de juego durante el partido que disputaron hace dos semanas como visitante ante la Universidad Católica, siendo miembros de la barra brava los autores del hecho que causó la prohibición de hinchas a los encuentros como local. El duelo se suspendió por el árbitro ni bien ocurrieron los disturbios. La ANFP tomó como justificación de esta sanción otros encuentros que sufrieron reducciones de público debido a los disturbios y se solucionaron los hechos de violencia: Fenerbahce ante Manisaspor en 2011 -fueron 42.000 hinchas-, Atlético Paranaense con Maringa -32.000- y Coritiba con Aruko en este 2023, por lo que confían en que funcionará. "Es una sanción inédita, obedece a una innovación porque tenemos claro que las sanciones acostumbradas ya están dadas en este caso también. Esto se da porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, puede que haya una excepción, nunca una mujer ha sido detenida por participar en hechos de violencia", explicó el presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Exequiel Segall. Y agregó: "Considerando que en líneas generales, en todo el mundo, hay estudios al respecto, que es una clara tendencia de hombres a participar en hechos de violencia. Nosotros no estamos descubriendo ninguna pólvora, otras federaciones han determinado esta sanción y ha resultado con pleno éxito. Han ido miles de mujeres al estadio y ha sido un espectáculo sin el más mínimo inconveniente". FIG/PT NA