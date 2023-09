Inglaterra quedó cómo el único líder del Grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023 al vencer a Japón por 34 a 12 en el cierre de la segunda fecha y alcanzó los nueve puntos, gracias al punto bonus conseguido en el final del partido por el try de Joe Marchant en el último minuto del duelo en el estadio de Niza. La gran figura del encuentro fue, sin embargo, el apertura George Ford, quien convirtió 14 puntos producto de cuatro conversiones en los tries y dos penales. Es el segundo duelo en donde el rugbier de los Sale Sharks llevó a su equipo al triunfo, ya que ante Los Pumas había anotado seis penales y marcó tres goles de drop. El primer tiempo fue muy ajustado para ambos equipo, a pesar de que la ventaja se la llevó Inglaterra por apenas 13 a 9 en el marcador. Un penal de Ford a los cuatro minutos abrió el partido pero dos penales consecutivos -metió tres en la etapa inicial- de Rikiya Matsuda pusieron arriba a Japón. Y a los 24 minutos, Lewis Ludlam marcó el primer try en el Mundial para los ingleses para encaminar el triunfo parcial, junto con las conversiones del 10. Para el complemento, Matsuda metió su cuarto penal y puso las cosas muy difíciles para Inglaterra. No obstante, el try Courtney Lawes tras una jugada que Japón interpretó como knock on puso en partido a la Rosa Roja. Freddie Steward y Marchant cerraron el partido con dos tries para dejar en lo más alto de la tabla al seleccionado europeo. Fue un duro golpe para los japoneses, ya que venían de ganarle a Chile en la primera fecha y tenían la parada más compleja ante los ingleses para poder acomodarse en la parte alta del grupo

Ahora, el conjunto asiático deberá esperar hasta el 28 de septiembre para enfrentar a Samoa con una fecha de descanso en el medio. Por otro lado, Inglaterra tendrá como próximo rival a Chile este 22 de septiembre en el que será a priori el enfrentamiento más sencillo para los ingleses, ya que perdió los dos partidos y no debería tener sobresaltos. FIG/AMR NA