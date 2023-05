Inglaterra e Irak igualaron sin goles en el cierre del Grupo E del Mundial Sub 20 en La Plata, en un partido de trámite parejo que consolidó a los ingleses como líderes (con 7 puntos), mientras que los iraquíes quedaron eliminados.

El seleccionado juvenil de Irak no pudo aprovechar la “localía” de los 12.122 espectadores que se mostraron a su favor y en contra de la selección que hoy lució de rojo. Ahora Inglaterra se cruzará con Italia en la próxima fase.

En el “Diego Maradona” Inglaterra e Irak jugaron un primer tiempo de trámite discreto y parejo, con una mayor posesión del elenco inglés, que reservó a algunos de sus titulares, y con un Irak que apostó a la salida rápida y a la habilidad de su buen número 10, Youssef Amyn.

Ambos tuvieron llegadas, en mayor proporción las del conjunto británico, pero fallaron en la definición. A los 32 Inglaterra presionó la salida, Samuel Edozie encaró hacia el arco, eludió al arquero y convirtió el gol, que no fue convalidado por posición adelantada que había sancionado el asistente y fue ratificada por el VAR.

La polémica llegó en el segundo minuto de descuento. Una falta en área a Edozie fue advertida por el VAR: el árbitro neozelandés la revisa y sanciona penal. Lo ejecutó Liam Delap con un remate potente, bajo y cruzado pero el arquero Hassan se lució sacándola al córner.

El segundo período tuvo mayor intensidad con Irak que buscó con mayor decisión pero no tuvo eficacia. Tuvo dos situaciones claras con Amyn. La primera a los 15 con un potente remate de derecha que se fue desviado a los 29 no pudo superar al arquero en un mano a mano.

Los ingleses también tuvieron sus oportunidades. La más clara un cabezazo de Devine a los 24 que se fue alto y ya en el descuento en la salida de un córner Oyegoke estrelló su remate en el travesaño.

- Síntesis -

Inglaterra: James Beadle; Jarell Quansah, Bashir Humphreys, Ronnie Edwards; Daniel Oyegoke, Xavier Simons, Imari Samuels y Harvey Vale; Mateo Joseph, Alfie Devine, Samuel Edozie y Liam Delap. DT: Ian Foster.

Irak: Hussein Hassan; Kadhim Raad, Adam Talib Abdulkhaleq, Roman Doulashi y Sajjad Mahdi; Alexander Aoraha, Ali Sadeq, Alai Ghasem, Youssef Amin, y Ali Jasim; Ashar Ali Hussein. DT: Emad Mohammed Ridha Al.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Teddy Sharman-Lowe por Beadle (In), 16m. Darko Gyabi por Samuels (In), 23m. Daniel Jebbison por Delap (In), 35m. Dane Scarlett por Edozie (In), 42m. Abbas Fadhil por Hussein (Ir) y Abdulrazzaq Qasim por Aoraha (Ir); y 55m. Mohammed Jameel por Amyn (Ir).

Amonestados :primer tiempo: Mahdi (Ir).

Incidencias: en el primer tiempo, 49m. el arquero Hussein Hassan (Ir) le contuvo un tiro penal a Liam Delap (In).

Árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Estadio Ciudad de La Plata “Diego Maradona”.

(Télam)