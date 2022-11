Inglaterra empató hoy sin goles con Estados Unidos en el estadio Al Bayt, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022, y no pudo sellar la clasificación a los octavos de final del certamen

En la primera parte, Inglaterra fue en busca de la victoria desde el inicio pero no logró convertir y luego el juego se emparejó, al punto que fue Estados Unidos el que tuvo la chance más clara con un remate en el travesaño del delantero Christian Pulisic. Ya en el complemento, no varió el trámite del encuentro y el elenco norteamericano sostuvo el sorpresivo nivel que complicó a los dirigidos por Gareth Southgate. Ambos equipos carecieron de puntería pero fue Estados Unidos el que más pateó al arco rival -10 tiros contra seis de Inglaterra-, en un partido con pocas emociones y un desarrollo discreto del juego. Con este resultado, Inglaterra lidera el Grupo B con cuatro puntos, seguido por Irán con tres, Estados Unidos con dos y Gales con uno. La próxima fecha, que será la última y la decisiva por la clasificación, será el martes a las 16, cuando se medirán Inglaterra con Gales y Estados Unidos ante Irán..Esta es la síntesis de Inglaterra vs Estados Unidos por el Grupo B del Mundial de Qatar 2022:.Mundial Qatar 2022. Grupo B - Fecha 2. Estadio: Al Bayt. Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela).. Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling y Harry Kane. DT: Gareth Southgate. Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah, Tim Weah, Haji Wright y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter. Cambios en el segundo tiempo: 22m. Jack Grealish por Raheem Sterling (I) y Jordan Henderson por Jude Bellingham (I); 32m

Marcus Rashford por Bukayo Saka (I), Brenden Aaronson por Weston McKennie (E) y Shaquell Moore por Sergiño Dest (E); 37m. Giovanni Reyna por Timothy Weah (E) y Josh Sargent por Haji Wright (E). FG/MAC NA