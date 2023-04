Independiente, en medio de una crisis institucional sin precedentes, visitará esta noche al siempre duro Rosario Central, en el marco de la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2023. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito desde las 21:30, tendrá como árbitro a Jorge Baliño, quien será secundado en el VAR por Fernando Rapallini, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports. Independiente vive, quizás, los peores días de su historia. En una semana en la que cayó caer ante Estudiantes de La Plata, quedó a dos puntos del descenso y, por si fuera poco, en la tarde del martes renunció su presidente Fabián Doman agudizando una crisis institucional que parece no tener salida. En la búsqueda de que, al menos, el hincha tenga una sonrisa, el técnico Pedro Damián Monzón modificará el esquema a un 5-3-2 y hará tres cambios: Joaquín Laso por Javier Báez, Martín Sarrafiore por Kevin López y Nicolás Vallejo por Tomás Rambert. Por su parte, Rosario Central viene de empatar 0 a 0 en el "Clásico rosarino" ante Newell´s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa y con la idea de volver a la victoria, el entrenador Miguel Ángel Russo mantendrá el mismo once inicial que comenzó jugando ese encuentro. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del encuentro: Liga Profesional 2023. Fecha 11. Rosario Central - Independiente. Estadio: Gigante de Arroyito. Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Fernando Rapallini. Hora de inicio: 21:30. TV: TNT Sports. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Walter Montoya, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo. Independiente: Rodrigo Rey; Javier Báez, Sergio Barreto, Edgar Elizalde, Damián Pérez; Christian Ortíz, Iván Marcone, Kevin López; Tomás Rambert, Martín Cauteruccio y Mateo Baltasar Barcia. DT: Pedro Monzón. LG/KDV NA