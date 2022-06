Independiente Rivadavia Mendoza superó esta noche como visitante a Atlanta por 2-0, en el primer adelanto de la 18va. Fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

En el estadio León Kolbowski del barrio porteño de Villa Crespo, la figura del partido se llamó Eladio Ramos.

El delantero colombiano, de 25 años, ingresó en la segunda mitad y anotó los dos tantos de la "Lepra" a los 22 y 41 minutos, respectivamente.

Con esta victoria, el equipo "azul" que dirige Gabriel Gómez sumó el tercer halago consecutivo y trepó hasta los 27 puntos en la tabla, a 11 de la línea del líder Belgrano de Córdoba.

Por su lado, Atlanta, que es orientado por el uruguayo Alejandro Orfila, continúa navegando en la mitad de las posiciones, con 20 unidades.

La fecha continuará mañana con la siguiente programación: Chaco For Ever-Deportivo Maipú de Mendoza (15.30); San Martín de San Juan-Quilmes (16.00); Chacarita Juniors-Agropecuario de Carlos Casares (17.35, por TV); All Boys-Alvarado de Mar del Plata (19.35, TV) y Estudiantes de Buenos Aires-Ferro (20.05, TV)

El domingo se jugarán los partidos Brown de Puerto Madryn-Instituto de Córdoba (11.00); Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Almagro, San Telmo-Nueva Chicago y Brown de Adrogué-Tristán Suárez (todos a las 13.00); Atlético de Rafaela-Sacachispas (18.00); Guemes de Santiago del Estero-Estudiantes de Río Cuarto y Santamarina de Tandil-Mitre de Santiago del Estero (19.00) más Belgrano de Córdoba-Deportivo Morón (21.30, TV).

El lunes será el turno de Deportivo Riestra-Deportivo Madryn (15.30), Villa Dálmine-Temperley (18.10, TV) y Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán (21.10, TV). La fecha culminará el martes con el duelo entre Almirante Brown-Flandria (18.10, TV).

Principales posiciones: Belgrano 38 puntos; San Martín (T) 32; Brown (A) 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys, Independiente Rivadavia y Estudiantes BA 27; Gimnasia (M) y Chacarita 26; Estudiantes RC 25; Chaco For Ever, Dep. Madryn y Brown (PM) 24.

(Télam)