Independiente Rivadavia, de Mendoza, le ganó hoy a Chacarita por 1 a 0, como local, en su estadio Bautista Gargantini, y se mantiene líder de la Zona B, del torneo de la Primera Nacional, en el cierre de la 21ra. fecha del grupo.

El mediocampista Ezequiel Ham marcó a los 4 minutos del segundo tiempo, para festejar la decimotercera victoria en el campeonato y recuperarse de la caída por 2 a 1 ante Mitre, en Santiago del Estero, la jornada pasada.

La victoria mantiene a Independiente Rivadavia en el liderazgo del grupo con 43 puntos, a uno de su inmediato perseguidor, su rival provinciano Deportivo Maipú, que hoy le ganó a Tristán Suárez 3 a 2.

Chacarita por su parte cayó a la tercera posición, con 39 unidades

MIRÁ TAMBIÉN Regatas Corrientes consigue a Carreras y Safar, además de la renovación de Diez

Justamente, Deportivo Maipú, de Mendoza le ganó hoy a Tristán Suárez -anteúltimo-, por 3 a 2, de local en su estadio Omar Higinio Sperdutti y ahora es el único escolta de Independiente Rivadavia.

El mediocampista Fausto Montero convirtió en dos ocasiones (15 y 31m. PT) y el defensor Imanol González (37m. PT), convirtieron para celebrar la decimotercera victoria en el campeonato.

En tanto que el mediocampista Brian Miranda (20m. ST) y el defensor Leandro Martínez Montagnoli (50m. ST), descontaron para la visita.

El triunfo colocó a Deportivo Maipú con 42 puntos como único escolta y a una unidad del líder, Independiente Rivadavia, mientras que Tristán Suárez es anteúltimo con 17 unidades.

MIRÁ TAMBIÉN Retegui se tiene que ir por la puerta grande de Tigre, dijo el DT Sara

Luego jugaban Estudiantes de Buenos Aires ante Ferro Carril Oeste y Aldosivi de Mar del Plata frente a Quilmes, ambos encuentros con transmisión de TyC Sports

Mientras que por la 24ta. fecha de la Zona A, Almirante Brown de Isidro Casanova se impuso en tiempo de descuento, por 1 a 0, ante Defensores Unidos, como visitante en Zárate y se colocó como escolta del líder Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

El defensor Ulises Abreliano fue el autor del único tanto del partido a los 49 minutos de la segunda mitad. Además fueron expulsados Juan Ponce (6m. ST) y Bahiano García (53m. ST) en el equipo de La Matanza y Germán Rivero (52m. ST) en el plantel local

La victoria colocó a Almirante Brown con 38 puntos como escolta y a uno del líder. Al término del cotejo hubo incidentes entre la policía y futbolistas del local, que se vieron afectados por el lanzamiento de gases.

Agropecuario (39), en tanto que Defensores sigue séptimo con 34 unidades.

El encuentro entre Guillermo Brown de Puerto Madryn, que estaba perdiendo ante Defensores de Belgrano por 1 a 0, fue suspendido por el árbitro Adrián Franklin en el entretiempo.

La decisión obedeció a las agresiones que sufrió el referí por parte de la hinchada local, a raíz de la amonestación de cinco jugadores del conjunto patagónico.

El delantero Ezequiel Aguirre (38m. PT), había puesto en ventaja al equipo del barrio porteño de Núñez.

Además Flandria goleó de local por 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero y salió del último lugar del grupo.

El defensor Agustín Bellone (28m. PT -en contra-), el delantero Alejandro Gagliardi (12m. ST -de penal-) y el atacante Martín Comachi (47m. ST), anotaron para el conjunto "Canario" y el defensor Michael Sambataro (38m. PT), descontó para el conjunto norteño.

= Resumen =

- Zona A, 24ta. fecha -

--Sábado: Agropecuario (Carlos Casares) 0-Estudiantes (Río Cuarto) 0; Almagro 0- All Boys 0; Temperley 1 (Mazur)-San Martín (Tucumán) 0; San Telmo 0-Nueva Chicago 2 (López y Naya); Alvarado (Mar del Plata) 2 (Sebastián Ramírez, de penal, y José L. Fernández)- Patronato (Paraná) 0; San Martín de San Juan 4 (Marcos Arturia -2- y Matías Donato -2-)-Deportivo Morón 0.

--Hoy: Defensores Unidos de Zárate 0 - Almirante Brown 1 (Ulises Abreliano); Flandria 3 (Agustín Bellone -en contra-, Alejandro Gagliardi y Martín Comachi) - Güemes de Santiago del Estero 1 (Michael Sambataro) y Brown de Puerto Madryn 0- Defensores de Belgrano 1 (Ezequiel Aguirre), encuentro que fue suspendido en el entretiempo por el árbitro Adrián Franklin.

Libre: Gimnasia y Esgrima (Mendoza).

. Posiciones: Agropecuario 39 puntos; Almirante Brown 38; San Martín (SJ) 37; Gimnasia M y Morón 35; San Martín T y Defensores Unidos 34; Nueva Chicago y Temperley 33; Estudiantes (RC) 30; Defensores de Belgrano y Patronato 28; Alvarado 27; Güemes SE 26; Almagro y All Boys 25; Brown PM 24; Flandria 23 y San Telmo 22.

- Zona B, 21ra. fecha -

--Sábado: Brown (Adrogué) 1 (Kippes)-Gimnasia (Jujuy) 0; Deportivo Madryn 1 (Zules)- Racing (Córdoba) 0; Atlético de Rafaela 0 - Deportivo Riestra 1 (Goitia); Villa Dálmine 0 - Atlanta 2 (Becker y Mouche) y Chaco For Ever 1 (Nicolás Silva)-Mitre (Santiago del Estero) 0.

--Hoy: Deportivo Maipú 3 (dos de Fausto Montero e Imanol González) - Tristán Suárez 2 (Braian Miranda y Leandro Martínez Montagnoli); Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Ezequiel Ham) - Chacarita Juniors 0; Luego jugaban Estudiantes (BA)-Ferro Carril Oeste (18:30, TyC Sports) y Aldosivi (Mar del Plata)-Quilmes (20:30, TyC Sports).

. Posiciones: Independiente Rivadavia 43 puntos; Deportivo Maipú 42; Chacarita 39; Quilmes 34; Mitre 32; Brown (A) y Rafaela 31; Ferro y Riestra 30; Deportivo Madryn 29; Atlanta 28; Gimnasia (J) 25; Estudiantes (BA) 23; Aldosivi 22; Racing (C) 20; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 15.

El primer equipo de cada zona juega la final por el ascenso directo a la Liga Profesional. Del segundo al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso. El último de cada zona desciende y los anteúltimos, jugarán entre si para definir el tercer descenso. (Télam)