Independiente Rivadavia de Mendoza goleó hoy a Tristán Suárez por 3 a 0, como visitante, en el marco de la 22da. fecha, y se afianzó en el liderazgo de la zona B de la Primera Nacional.

Los goles del equipo mendocino fueron convertidos por Brian Sánchez (9m. PT), Juan Manuel Elordi (10m. ST) y Alex Arce (48m. ST).

En el caso del delantero paraguayo Arce, pretendido por varios equipos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), llegó a 21 tantos en 22 juegos.

Independiente Rivadavia, que lidera con 46 puntos, lleva nueve victorias en sus últimas diez presentaciones -sólo perdió con Mitre de Santiago del Estero, de visitante-, al tiempo que Tristán Suárez continúa en la zona de promoción por el tercer descenso aunque quedará último si Villa Dálmine gana en su compromiso con Racing de Córdoba.

Almirante Brown derrotó a San Martín de San Juan por 2 a 1, de local, en su estadio Fragata Sarmiento y es el nuevo líder de la Zona A, por la 25ta. fecha.

El defensor Leonel Bontempo (5m. ST) puso en ventaja al conjunto cuyano, pero los mediocampistas Diego García (30m. ST) y Santiago Vera (45m. ST) dieron vuelta el resultado para el conjunto de La Matanza.

La victoria -segunda consecutiva del "Mirasol"- colocó a Almirante Brown en la punta de la Zona A con 41 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Chacarita, a su vez, por la Zona A, le ganó por 1 a 0 a Chaco For Ever, como local y se colocó como escolta junto con Deportivo Maipú de Mendoza, del líder Independiente Rivadavia.

El delantero Luciano Giménez convirtió a los 38 minutos del segundo tiempo, con lo que el "Funebrero", volvió al triunfo, ya que en la fecha pasada cayó por 1 a 0 ante el líder Independiente Rivadavia en Mendoza.

El triunfo colocó a Chacarita con 42 puntos, junto con Deportivo Maipú, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

Además, Estudiantes de Buenos Aires superó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 2-1, de visitante.

Los delanteros Tomás Bianco (8m. PT) y Lautaro Parisi (2m. ST) convirtieron para el equipo de Caseros, en tanto que el atacante Nicolás Miracco (10m. ST), descontó para el conjunto norteño.

En el otro partido de la Zona A, Patronato de Paraná venció a Gimnasia de Mendoza por 1 a 0, de local, con un gol del delantero Alexander Sosa (44m. PT).

Más tarde jugaban Quilmes y Brown de Adrogué por la Zona B.

La fecha se completará con la siguiente programación:

+ Zona A, 25ta. Fecha +

. Hoy: Almirante Brown 2 (Diego García y Santiago Vera) - San Martín de San Juan 1 (Leonel Bontempo)

. Hoy: Patronato de Paraná 1 (Alexander Sosa) - Gimnasia de Mendoza 0

. Mañana, a las 13:40 (TyC), All Boys-Agropecuario de Carlos Casares

. Mañana, a las 15:00, Deportivo Morón-Flandria

. Mañana, a las 17:00, Estudiantes de Río Cuarto-Guillermo Brown de Puerto Madryn

. Lunes 17, a las 15:00, Defensores de Belgrano-Defensores Unidos de Zárate

Libre: Temperley

+ Zona B, 22da. Fecha +

. Hoy: Tristán Suárez 0 - Independiente Rivadavia 3 (Brian Sánchez, Juan Manuel Elordi y Alex Arce)

. Hoy: Chacarita Juniors 1 (Luciano Giménez) - Chaco For Ever 0

. Hoy: Gimnasia de Jujuy 1 (Nicolás Miracco) - Estudiantes de Buenos Aires 2 (Tomás Blanco y Lautaro Parisi)

. Hoy: Quilmes-Brown de Adrogué

. Mañana, a las 15:30, Deportivo Riestra-Deportivo Madryn

. Mañana, a las 15:30, Racing de Córdoba-Villa Dálmine

. Mañana, a las 19:05 (DirecTV), Ferro-Atlético de Rafaela

. Lunes, a las 21:00, Mitre de Santiago del Estero-Aldosivi

. Lunes, a las 21:10 (TyC), Atlanta-Deportivo Maipú de Mendoza

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 41 puntos; Agropecuario 39; San Martín (T) y San Martín (SJ) 37; Nueva Chicago 36; Gimnasia (M) y Deportivo Morón 35; Defensores Unidos 34, Temperley 33; Patronato 31; Estudiantes (RC) y Alvarado 30; Defensores de Belgrano 28; Güemes (SE) 26, Almagro y All Boys 25; Brown (PM) 24, Flandria 23 y San Telmo 22.

. Zona B: Independiente Rivadavia 46; Chacarita y Deportivo Maipú 42; Quilmes 37; Ferro 33; Mitre (SE) 32; Brown (A) y Rafaela 31; Riestra 30; Deportivo Madryn 29; Atlanta 28; Estudiantes (BA) 26; Gimnasia (J) 25; Aldosivi 22; Racing (C) 20; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 15.

Los primeros equipos de cada zona jugarán un partido final entre sí, para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Del segundo lugar al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugarán entre sí, para definir el tercer descenso. (Télam)