Independiente Rivadavia de Mendoza goleó hoy a Villa Dálmine por 3 a 0, como visitante en Campana, y pasó a liderar la Zona B de la Primera Nacional en el curso de la 16ta. fecha.

El delantero paraguayo Alex Arce (10 -de penal- y 30m. ST) marcó un doblete que lo consolida como máximo anotador de la temporada con 15 tantos. El mediocampista Jonás Aguirre (48m. ST) completó las anotaciones para el conjunto cuyano.

"La Lepra", que con la de hoy se mantiene 7 fechas invicto, se puso un punto por encima de Deportivo Maipú (30), también de Mendoza. que mañana se medirá de local con Aldosivi de Mar del Plata.

En la misma zona, Deportivo Madryn superó por 1 a 0 a Chaco For Ever, ascendió a la séptima posición y entró en zona de Reducido. El delantero Lucas González (45m. PT), anotó para el equipo patagónico.

Luego por el mismo grupo jugarán Deportivo Morón y Temperley, encuentro que será transmitido por TyC Sports.

En la Zona A y por la 18va. fecha, Almirante Brown venció por 1 a 0 a San Martín de Tucumán, de local en Isidro Casanova, y se colocó escolta del líder, Agropecuario Argentino.

El defensor Nicolás Bazzana marcó a los 6 minutos de la segunda parte, en contra de su propia valla.

Güemes de Santiago del Estero empató sobre la hora 1 a 1 ante San Telmo -fue expulsado el atacante Adrián Fernández (7m. ST)-, de local en el estadio Arturo Miranda.

El defensor Juan Requena (20m. ST) abrió el marcador para el "Candombero" y el delantero Lucas Cano (47m. ST -de penal-),lo igualó en tiempo de descuento para el "Gaucho".

Más tarde cerrarán la jornada a partir de las 21:15, Quilmes ante Atlanta (TyC Sports)-

= Resumen =

- Zona A, 18va. fecha -

Viernes: Gimnasia de Mendoza 2 (Castro y Romano) - Agropecuario 1 (Melo) y Estudiantes de Río Cuarto 1 (Silva) - All Boys 2 (dos de Amilivia, el primero de penal).

Hoy: Güemes de Santiago del Estero 1 (Cano -de penal-) - San Telmo 1 (Requena); Almirante Brown 1 (Bazzana -en contra-) -San Martín de Tucumán 0; luego jugarán Deportivo Morón-Temperley.

Mañana: Flandria-Defensores Unidos de Zárate (15:30), Patronato (Paraná)-Almagro (16:00) y Alvarado (Mar del Plata)-Guillermo Brown de Puerto Madryn (16:30).

Martes: Defensores de Belgrano-Nueva Chicago (21:05, DSports).

Libre: San Martín (San Juan).

Posiciones: Agropecuario 29 puntos; Almirante Brown, San Martín (SJ) 27; San Martín (T) y Temperley 26; Gimnasia (M) 25; Defensores Unidos 24; Chicago, Brown (PM), Güemes (SE) 21; Morón, Defensores de Belgrano, Almagro y All Boys 20; Estudiantes (RC) y Flandria 19; Patronato 18; San Telmo y Alvarado 16.

- Zona B, 16ta. fecha -

Hoy: Villa Dálmine 0 - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (dos de Arce, 1 de penal y Aguirre); Deportivo Madryn 1 (González) - Chaco For Ever 0 y después jugarán Quilmes-Atlanta (TyC Sports).

Mañana: Brown de Adrogué - Tristán Suárez, 12:00; Deportivo Maipú-Aldosivi de Mar del Plata, 15:30; Gimnasia de Jujuy - Racing de Córdoba, 17:00; Estudiantes de Buenos Aires - Chacarita Juniors (17:05, TyC Sports); y Atlético de Rafaela-Mitre de Santiago del Estero (19:30).

Lunes: Ferro Carril Oeste-Deportivo Riestra (19:05, TyC Sports).

Posiciones: Independiente Rivadavia 31 puntos; Deportivo Maipú 30; Chacarita 29; Rafaela 26; Quilmes 24; Gimnasia (J) 22; D. Madryn 21; Ferro y Mitre 20; Aldosivi 19; Brown (A), Racing (C), Riestra, Atlanta y Estudiantes (BA) 18; Villa Dálmine y Tristán Suárez 14 y Chaco For Ever 10. (Télam)