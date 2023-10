Independiente Rivadavia de Mendoza buscará situarse en la punta de la Zona B de la Primera Nacional cuando visite a Deportivo Madryn en uno de los partidos que se jugarán este domingo por la Primera Nacional.

En caso de ganar, la "Lepra" (61 puntos) desplazará provisoriamente a Chacarita Juniors (62), que jugará mañana en casa de Brown de Adrogué.

La programación restante de la Primera Nacional es la siguiente:

-Zona A, 36ta. fecha-

. A las 16.30, Gimnasia, de Mendoza-Almagro.

Lunes:

. A las 21.10, Deportivo Morón-San Martín, de Tucumán (TyC Sports).

Tiene fecha libre Estudiantes, de Río Cuarto.

-Zona B, 32da. fecha-

. A las 16.00, Gimnasia y Esgrima, de Jujuy-Atlanta y Deportivo Madryn-Independiente Rivadavia, de Mendoza; a las 18.30, Atlético Rafaela-Chaco For Ever.

Lunes:

. A las 15.00, Brown, de Adrogué-Chacarita (TyC Sports).

. A las 15.30, Deportivo Riestra-Aldosivi y Villa Dálmine-Deportivo Maipú, de Mendoza.

= Posiciones =

Zona A:

Almirante Brown 57 puntos; San Martín T y Agropecuario 54; San Martín SJ, Temperley y Estudiantes RC 52; Morón 51; Defensores de Belgrano 50; Güemes SE 47; Nueva Chicago, Gimnasia M y Defensores Unidos 46; All Boys 42; Patronato y Alvarado 41; Brown PM* 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 32.

* Se le descontaron tres puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B:

Chacarita 62 puntos; Independiente Rivadavia 61; Deportivo Maipú 59; Atlético Rafaela 52; Quilmes 50; Ferro 47; Mitre SE 46; Brown A 44; Riestra 43; Deportivo Madryn y Gimnasia J 41; Racing C, Atlanta y Estudiantes BA 35; Aldosivi y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final entre sí, para definir el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Del segundo al octavo lugar, clasificarán al torneo Reducido, para pelear por el segundo ascenso.

Los últimos de cada zona descienden y los anteúltimos jugarán entre sí, para definir el tercer descenso. (Télam)