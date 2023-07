Independiente y el ecuatoriano Juan Cazares llegaron a un acuerdo entre ambas partes y rescindieron el contrato del futbolista con el club después de su llegada a Avellaneda a mediados de 2022 bajo la dirección de Hugo Moyano como presidente y de Daniel Montenegro como mánager de la institución. El mediocampista, que había llegado libre al club, reclamaba una deuda con el elenco de Avellaneda de 1.350.000 dólares, pero tras el acuerdo se decidió bajar más de la mitad del monto. Por lo tanto, Independiente le pagará 600.000 dólares en dos cuotas: una se realizará ahora y la otra a principios de 2024. Cazares no cumplió con las expectativas de Independiente desde que llegó al club: disputó 37 partidos con apenas tres goles, en donde en los últimos cuatro, apenas no ingresó ni un minuto, y frente a Huracán y Gimnasia, ni siquiera fue convocado. Cuando Pedro Monzón se hizo cargo del primer equipo, después de la salida de Leandro Stillitano, Cazares faltó al entrenamiento matutino sin avisar y el entrenador lo dejó fuera de la lista de concentrados, algo que rompió un poco su relación con la institución y con los hinchas, quienes ya le criticaban el bajo rendimiento. Nuevamente, con Ricardo Zielinski, llegó tarde a otro entrenamiento y el actual entrenador ya no lo tuvo en consideración para los convocados, sumado a que no estaba sumando minutos desde el banco de suplentes. FIG/GAM NA