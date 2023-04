Independiente emitió un comunicado este martes en el que repudió las amenazas que recibió el árbitro principal del clásico de Avellaneda ante Racing, Yael Falcón Pérez, quien tuvo una polémica actuación con un penal que sancionó a favor del equipo de Fernando Gago en el partido que finalizó en empate 1 a 1. "Desde el Club Atlético Independiente queremos expresar nuestro repudio a las manifestaciones violentas y amenazas que ha sufrido el Sr. Yael Falcón Pérez tras haber arbitrado el reciente ´Clásico de Avellaneda´. Creemos que, a pesar de los errores, hay límites que no se deben sobrepasar ya que vulneran las relaciones humanas", comenzó el comunicado que publicó la entidad que preside Néstor Grindetti de forma interina. En el mismo sentido, agregó: "Por ello, nuestra Institución quiere remarcar su compromiso con el desarrollo pacífico de este deporte que genera pasiones y sentimientos en nuestro pueblo y sostiene que el fútbol tiene que ser una fiesta con el aporte de todos. La violencia nunca es el camino, sigamos trabajando todos juntos por el bien de Independiente y del fútbol argentino". El repudió se originó luego de que el árbitro Falcón Pérez aseguró que sufrió agresiones y amenazas, al igual que integrantes de su familia, en los últimos días. "Mi mamá sufrió amenazas, pintadas en la casa, que le tiren bengalas a la puerta. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos. Se piensa que somos robots y que no nos podemos equivocar. No se permite el error. Hay cosas que son inadmisibles. He tenido amenazas. Fueron a la casa de mi madre

Dijeron a qué hora salía mi hijo del colegio. No son situaciones buenas", reveló el encargado de impartir justicia en el clásico. A su vez, analizó: "A mi criterio hubo un acierto. Aún así se vive esto. Imagínense en el error. Muchas veces lo que dice el periodismo denigra la envestidura arbitra. Somos seres humanos igual que todos. Tenemos una vida normal, común y corriente. Ojalá algún día esto cambie". LG/AMR NA