En medio de una crisis institucional, deportiva y económica, Independiente buscará levantar cabeza en el debut de su nuevo entrenador Ricardo Zielinski, cuando este domingo reciba a Racing, su eterno rival, en el marco de la duodécima fecha de la Liga Profesional 2023

El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América desde las 16.30, tendrá como juez principal a Yael Falcón Pérez, quien será secundado en el VAR por Darío Herrera, y contará con la televisación en directo de la señal deportiva ESPN Premium

El ciclo de Zielinski genera ilusión en los simpatizantes rojos que vivieron una semana agitada en la que se quedaron sin presidente, por la renuncia de Fabián Doman, y vienen de caer ante Rosario Central. Además, el equipo lleva diez partidos sin ganar. Para enfrentar a Racing, Zielinski apostaría por no tocar demasiado el once, pero en la última practica realizó dos modificaciones con respecto al once que probó el viernes, por lo que Mauricio Cuero y Cristian Báez pelean sus lugares con Juan Cazares y Joaquín Laso, respectivamente. En la vereda de enfrente, Racing se posiciona decimo en la tabla general y viene de perder de local ante Newell´s, pero para pelear entre los primeros deberá conseguir una victoria

El entrenador Fernando Gago sufrirá la baja de Aníbal Moreno, quien presenta una distensión muscular, lo que descarta su presencia en los próximos partidos. Tomás Avilés o Juan Nardoni se disputan el puesto del mediocampista. Pero por otro lado, podrá contar nuevamente con el defensor Gonzalo Piovi, ya recuperado de un desgarro que sufrió hace un mes ante Sarmiento de Junín..Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro: Liga Profesional 2023. Fecha 12 Independiente vs. Racing Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini Árbitro: Yael Falcón Pérez VAR: Darío Herrera Hora: 16.30 TV: ESPN Premium. Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Nicolás Vallejo, Iván Marcone, Agustín Mulet, Juan Cazares; Martín Cauteruccio y Matías Gimenez. DT: Ricardo Zielinski Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura o Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Juan Nardoni, Maximiliano Moralez o Tomás Avilés; Matías Rojas, Paolo Guerrero y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago NY/MAC NA